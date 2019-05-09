Источник материала: Новости Дзержинска

С целью формирования активной гражданской позиции и творческого потенциала учащихся, воспитания патриотизма на примере жизни героев Великой Отечественной войны, пробуждение к активной социально значимой деятельности, программированию своего будущего и будущего своей страны был запущен республиканский интернет-проект «Лица ушедшей войны».

Организаторами и партнёрами проекта были: государственное учреждение образования «Гимназия 1 г.Дятлова», государственное научное учреждение «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», государственное учреждение образования «Академия последипломного образования», военный комиссариат Дятловского района.

Реализация проекта проходила в шесть этапов: «Ветераны в строю» (создание фотоархива «Парад Победы»), «Дети войны» (создание видео-интервью «Война глазами детей»), «Шли девчата по войне» (создание виртуальной книги «Три разные судьбы» истории женщин-земляков), создание видеоэкскурсии «Дорогами памяти», инсталяция «Война в чемодане», очная встреча — презентация своих наработок, защита экспозиции.

Проект реализовывался с 15 марта по 27 апреля. В реализации проекта приняли 27 команд из разных учреждений образования Республики Беларусь.

3 мая на базе государственного научного учреждения «Институте истории Национальной академии наук Беларуси» состоялся финал интернет-проекта. Команда «КЛИО» государственного учреждения образования «Негорельская средняя школа 1» награждена Дипломом финалиста, Диплом III степени, и Благодарностью.

Команду представляли: Мелешко Михаил, учащийся Х класса, Чабан Дмитрий, учащийся Х класса, Матусевич Дана, учащаяся VII «Б» класса, Горячко Кристина, учащаяся VII «Б» класса, Герман Ксения, учащаяся VII «Б» класса.

Руководители команды учителя истории: Непогода Тамара Николаевна, Третьякова Екатерина Афанасьевна.



