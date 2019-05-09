Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В феврале нынешнего года я получила письмо от незнакомой мне Тамары Мартыновой. Женщина представилась бабушкой шестиклассницы Лили Глушко из Симферополя. Несмотря на свой юный возраст, девочка стала инициатором всероссийской патриотической акции «Им наша память — лучшая награда!». Речь идёт о защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны. Суть акции состоит в том, что в дни торжественных мероприятий, митингов в честь воинов и Победы школьники коротко рассказывают о своих прадедах. Лиля Глушко, выступив с такой акцией в конкурсе «Доброволец России», стала лауреатом фонда общественно-государственной инициативы «Горячее сердце 2019».

История школьницы из далёкого Крыма имеет прямое отношение к Городку. В 2014 г. Лиля вместе с бабушкой отыскала место захоронения своего прапрадеда, гвардии красноармейца Форманского Василия Ивановича, смертельно раненого в июне 1944 г. во время Витебско-Оршанского наступления. Он похоронен в могиле 239 на мемориальном кладбище (бывшее госпитальное) на территории Городокского района. Судя по представленной в письме фотографии и упоминании автором воинской части, это мемориал в д. Прудок.

Форманский Василий Иванович родился в 1902 г. в д. Губатово Почепского района Орловской (ныне Брянской) области. В большой крестьянской семье было девять детей. Когда женился сам, то супруга Прасковья Илларионовна родила ему двух дочерей и трёх сыновей, из которых ныне здравствует младший — Василий, 1943 г. р. Василий Васильевич достойно носит имя своего отца, он Почётный радист СССР, ветеран труда (уходил на пенсию с должности главного инженера Куйбышевской радио-трансляционной сети). Именно ему довелось в 2017 году получить в Самарском райвоенкомате наградные документы на имя отца из Архива России, за подписью президента В.В. Путина.

Приказ № 023/Н от 13.07.1944 г. о награждении медалью «За боевые заслуги» миномётчика 46-ой Духовщинской механизированной бригады 1 Прибалтийского фронта Форманского Василия Ивановича был подписан через пять дней после смерти бойца.

Но медаль «За отвагу» успела украсить гимнастёрку красноармейца, участника наступательной операции на Витебско-Полоцком направлении. В ноябре 1943 г. Форманский был тяжело ранен, но уже в феврале-марте 1944 г. в составе сапёрного взвода принял участие в боях под Витебском.

В ночь на 1 марта 1944 года, в районе деревни Подречье, под пулемётным огнём гитлеровцев, в пятнадцати метрах от переднего края противника, Василий Форманский разминировал три прохода шириной по пять метров каждый, чем обеспечил возможность наступления нашим атакующим подразделениям.

Приказом 08/Н от 18 марта 1944 года по 243 гвардейскому стрелковому полку 84 гвардейской Карачаевской стрелковой ордена Суворова дивизии 11 гвардейской армии 1 Прибалтийского фронта В.И.Форманский награждён медалью «За отвагу».

Откликаясь на просьбу Тамары Мартыновой и Лили Глушко, юной праправнучки героического красноармейца, я присоединяюсь к патриотической акции «Им наша память — лучшая награда!» и с безграничной благодарностью от себя и жителей Городокщины заверяю: «Мы помним! Мы никогда не забудем павших в боях с фашистскими захватчиками!»

Памяти Василия Ивановича Форманского, гвардии красноармейца, погибшего в боях при освобождении Витебщины от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г.

Сапёр

Казалось, даже воздух

стал железным,

И вздох — последним.

И последним — взгляд.

Был каждый шаг его

полётом в бездну,

В кроваво-огненный свинцовый ад.

Неверное движенье

мстило взрывом,

Но, смерть опережая, шёл вперёд,

Безминный путь готовя

для прорыва -

Пятиметровой ширины проход.

И был перед сапёром

враг бессилен -

Слепыми пули становились вдруг,

Когда навстречу им

вставал Василий -

Над ним молитвенный смыкался круг.

Готов проход, готов второй и третий.

- В атаку, братцы! — дан уже приказ.

…Дорогой жизни стали метры эти

От дней военных — в наш далёкий час!

Наталья СОВЕТНАЯ.