В феврале нынешнего года я получила письмо от незнакомой мне Тамары Мартыновой. Женщина представилась бабушкой шестиклассницы Лили Глушко из Симферополя. Несмотря на свой юный возраст, девочка стала инициатором всероссийской патриотической акции «Им наша память — лучшая награда!». Речь идёт о защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны. Суть акции состоит в том, что в дни торжественных мероприятий, митингов в честь воинов и Победы школьники коротко рассказывают о своих прадедах. Лиля Глушко, выступив с такой акцией в конкурсе «Доброволец России», стала лауреатом фонда общественно-государственной инициативы «Горячее сердце 2019». История школьницы из далёкого Крыма имеет прямое отношение к Городку. В 2014 г. Лиля вместе с бабушкой отыскала место захоронения своего прапрадеда, гвардии красноармейца Форманского Василия Ивановича, смертельно раненого в июне 1944 г. во время Витебско-Оршанского наступления. Он похоронен в могиле 239 на мемориальном кладбище (бывшее госпитальное) на территории Городокского района. Судя по представленной в письме фотографии и упоминании автором воинской части, это мемориал в д. Прудок. Форманский Василий Иванович родился в 1902 г. в д. Губатово Почепского района Орловской (ныне Брянской) области. В большой крестьянской семье было девять детей. Когда женился сам, то супруга Прасковья Илларионовна родила ему двух дочерей и трёх сыновей, из которых ныне здравствует младший — Василий, 1943 г. р. Василий Васильевич достойно носит имя своего отца, он Почётный радист СССР, ветеран труда (уходил на пенсию с должности главного инженера Куйбышевской радио-трансляционной сети). Именно ему довелось в 2017 году получить в Самарском райвоенкомате наградные документы на имя отца из Архива России, за подписью президента В.В. Путина. Приказ № 023/Н от 13.07.1944 г. о награждении медалью «За боевые заслуги» миномётчика 46-ой Духовщинской механизированной бригады 1 Прибалтийского фронта Форманского Василия Ивановича был подписан через пять дней после смерти бойца. Но медаль «За отвагу» успела украсить гимнастёрку красноармейца, участника наступательной операции на Витебско-Полоцком направлении. В ноябре 1943 г. Форманский был тяжело ранен, но уже в феврале-марте 1944 г. в составе сапёрного взвода принял участие в боях под Витебском. В ночь на 1 марта 1944 года, в районе деревни Подречье, под пулемётным огнём гитлеровцев, в пятнадцати метрах от переднего края противника, Василий Форманский разминировал три прохода шириной по пять метров каждый, чем обеспечил возможность наступления нашим атакующим подразделениям. Приказом 08/Н от 18 марта 1944 года по 243 гвардейскому стрелковому полку 84 гвардейской Карачаевской стрелковой ордена Суворова дивизии 11 гвардейской армии 1 Прибалтийского фронта В.И.Форманский награждён медалью «За отвагу». Откликаясь на просьбу Тамары Мартыновой и Лили Глушко, юной праправнучки героического красноармейца, я присоединяюсь к патриотической акции «Им наша память — лучшая награда!» и с безграничной благодарностью от себя и жителей Городокщины заверяю: «Мы помним! Мы никогда не забудем павших в боях с фашистскими захватчиками!»
Памяти Василия Ивановича Форманского, гвардии красноармейца, погибшего в боях при освобождении Витебщины от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г.
Сапёр
Казалось, даже воздух стал железным, И вздох — последним. И последним — взгляд. Был каждый шаг его полётом в бездну, В кроваво-огненный свинцовый ад.
Неверное движенье мстило взрывом, Но, смерть опережая, шёл вперёд, Безминный путь готовя для прорыва - Пятиметровой ширины проход.
И был перед сапёром враг бессилен - Слепыми пули становились вдруг, Когда навстречу им вставал Василий - Над ним молитвенный смыкался круг.
Готов проход, готов второй и третий. - В атаку, братцы! — дан уже приказ. …Дорогой жизни стали метры эти От дней военных — в наш далёкий час!