ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Важные вопросы о месячных, которые нам стыдно задать маме. Отвечает гинеколог

10.05.2019 10:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Для многих девочек месячные начинаются как гром среди ясного неба. По многим причинам: допустим, в школе не говорят об этом в рамках курса биологии (все зависит от учителя), да и анатомию проходят в 9 классе, когда месячные могут уже несколько лет как начаться. Мамы тоже нередко упускают этот момент в нашем воспитании. В итоге накапливается миллион вопросов: вроде бы и информация про менструации нужна, и стыдно признаваться, что ты этого не знаешь, хотя тебе уже 16 лет.


LADY.TUT.BY говорит с акушером-гинекологом, руководителем проекта «МАМА PRO» и автором блога Дианой Мардас.

Зачем вообще нужны месячные и что происходит, когда они у меня начинаются?

Месячные нужны, чтобы женский организм проходил определенный цикл. Это, условно говоря, обновление организма — как раз за счет того, что приходят критические дни.

По сути, все состояния организма в ходе цикла нужны, чтобы готовить девушку к беременности. Каждый месяц внутри матки начинает формироваться эндометрий. Это что-то типа мягких тканей — «ковра», на который потом будет удобно «приземлиться» яйцеклетке. То есть в начале цикла наращивается эндометрий, затем наступает овуляция, когда яйцеклетка «выпрыгивает» из яичника, чтобы встретиться со сперматозоидом. Если встреча состоялась, они приземляются на этот большой «ковер» из эндометрия, где комфортно зарождается и развивается беременность. Соответственно, каждый месяц организм ждет ее возникновения.

А если встреча не состоялась? Значит, «ковер» нам не нужен. Он попросту отторгается организмом и выходит наружу. Это и есть месячные.

Во время менструального цикла претерпевает изменения не только матка, но и другие органы. Наши гормональные перестройки влияют даже на сердечно-сосудистую и нервную системы — даже головной мозг.

Таким образом, менструальный цикл ежемесячно готовит девушку к беременности, в том числе с помощью некоторой «гормональной подзарядки».

У меня они начались очень рано: в 11 лет. Это нормально?

Условной нормой начала критических дней гинекологи сейчас считают 12−14 лет. Но плюс-минус год — тоже абсолютно нормальная картина. Так что месячные в 11 лет — это не катастрофа.

Мама и дочка обязательно должны обсудить, почему и зачем возникают критические дни. Но все чаще происходит так: мама вспоминает, в каком возрасте менструация началась у нее: «Ага, наверное, где-то лет в 15. А моей дочке всего 11 — ну куда, она же еще ребенок! В куклы должна играть».

Но сейчас в природе произошел определенный сдвиг: это факт — месячные начинаются у девочек раньше, чем много лет назад.

Так что если мама не успела с тобой поговорить, не думай, что проблема в ее равнодушии или твоей «неправильности». Скорее всего, вы просто не успели сориентироваться.

Почему так получилось?

Есть несколько гипотез. Одна из них заключается в том, что питание и экология отражаются на здоровье девочки. Например, раньше люди употребляли меньше продуктов с долгими сроками годности и выращенных на веществах, содержащих гормоны.


Источник: pixabay.com

Есть и психологические особенности. У современных детей не только раннее половое созревание, но и раннее развитие вообще. Выходит, за что боролись наши родители, то и получили. Сейчас дети в 2−3 года легко справляются с мобильными телефонами! Раньше подросткам было сложно разобраться с такими гаджетами в 14. Просто надо быть к этому готовым. Вот и все.

А как природа вообще понимает, что уже «пора»?

Есть известная теория, которую впоследствии доказал ряд научных исследований. Суть в том, что организм высчитывает количество жировой ткани в организме девочки. Эта ткань отвечает за синтез «женского» гормона эстрогена. Как только процент жира и произведенный им эстроген накапливаются до определенного уровня, который позволяет запустить гормональную систему, все и случается.

Можно даже предугадать, когда именно месячные начнутся. Вот список некоторых признаков, которые говорят о половом созревании (а значит, и скором запуске менструальных циклов):

  • появляются волосы в паху и подмышках;
  • изменяется масса тела;
  • резко вырастают руки и ноги;
  • часто жирнеют волосы (раньше мыли раз в неделю, а теперь надо чуть ли не каждый день);
  • высыпания в области Т-зоны, предплечий и плеч (это самые гормонально зависимые части тела).

Фото: burst.shopify.com

Если вы мама дочки (или планируете ею стать в будущем), обязательно следите за ребенком. «Симптомы» выше совпали? С уверенностью можно сказать, что скоро нужно ждать месячные. Очень важно объяснить девочке, что бояться этого не нужно. В детстве у нас есть стереотип: кровь — это плохо, это травма и болезнь. И если девочка будет не подготовлена психологически, то в будущем можно получить боязнь гинекологов и даже развить страх смерти.

Печальное дополнение: первые месячные придут сразу со всем своим «набором» фишек. Например, живот может начать болеть прямо накануне первого цикла.

Понятно :( Но почему до или во время месячных болит живот?

Как мы уже говорили, если беременность не случилась, то выросшему эндометрию нужно выйти наружу. Он это и делает — в виде крови.

Шейка матки достаточно закрытая и представляет собой узенький канал, через который достаточно трудно протолкнуться той самой крови. Но матка еще и мышца, поэтому она сокращается и делает усилие, чтобы эту кровь вытолкнуть. Соответственно, своей стенкой орган может передавливать соседние сосуды, нервы. Именно из-за этого девушка чувствует боль. Похожий механизм, кстати, работает во время схваток. Это первая причина, почему живот может болеть.

Вторая причина — простагландины (гормоноподобные вещества, которые вырабатываются перед месячными). У кого-то их вырабатывается мало, а у кого-то — гипермного. В последнем случае уровень боли будет выше, потому что вещества повышают нашу чувствительность. Предугадать выработку простагландинов никак нельзя — это передается по наследству. Поэтому, если твоя мама даже теряла сознание во время месячных, с большой долей вероятности тебе тоже «повезло».


Фото: unsplash.com

Бывают случаи, когда матка отклонена вперед или назад — это третий фактор, который влияет на болезненность менструации. Крови ведь нужно не только пролезть через шейку матки, но и преодолеть определенный угол. И это тоже достаточно больно.

Интересный факт: если у тебя боли именно по третьей причине, то после первых родов они должны пройти, потому что матка выравнивается. Такой вот «лайфхак».

Гинекологи говорят, что боль при месячных — это норм. Но мне вообще не норм! Не могу нормально работать и учиться. Как быть?

У каждого свой болевой порог: кто-то и шестерку по десятибалльной шкале легко выносит, а кто-то уже на тройке с ума сходит. Это очень индивидуально. Главное — подобрать нужный метод помощи в каждом конкретном случае.

Например, если матка не отклонена, но критические дни дико болезненные (причем и у мамы, и у бабушки, и у тети), то с высокой долей вероятности мы предполагаем, что это простагландины. Как с ними бороться? Когда месячные уже начались, это бесполезно. Важно, чтобы тебе назначили препарат — какое-то нестероидное противовоспалительное средство. Они бывают в ректальных свечах и в таблетках, но в свечах лучше: так эффективнее. Гинеколог назначает прием за сутки до предполагаемого начала менструации — и уровень боли станет вполне переносимым.

Если это из-за отклонения матки, то здесь можно пользоваться логикой. Матка отклонена назад? Значит, легче будет лежа на животе. И наоборот. Многие девочки инстинктивно принимают нужное для себя положение, даже не задумываясь. Также некоторые интуитивно прикладывают что-то теплое к животу: это, как мы уже говорили, снимает спазм. Со спазмом хорошо борются обезболивающие средства — тот же дротаверин.


Фото: pixabay.com

Когда нужно принимать обезболивающую таблетку, решай сама. Но помни: в современном мире уже существуют безопасные обезболивающие, которые можно принять и легко избавить себя от мучений. Иногда мамы или женщины старшего поколения могут сказать: «Терпи! Я терпела, и ты потерпишь». Но геройствовать не нужно: зачем?

Лучше всего пойти к гинекологу — он разработает вам личную схему борьбы с менструальной болью.

При этом иногда бывают и «спокойные» циклы, когда боли почти нет. Почему?

Это зависит от многих факторов. От стресса, например, когда, помимо самого начала менструального цикла, в твоей жизни и так много проблем накопилось. Снова влияет питание: от чего-то «не того» в животе может быть отек. Также в какой-то месяц «ковер» из эндометрия может быть больше и выходит сложнее, а в какой-то — меньше.

На болезненность месячных может влиять даже время года! По законам физики тепло снимает спазм, поэтому неудивительно, если кто-то из нас летом переносит месячные куда менее болезненно, чем зимой.

Цикл тоже бывает нерегулярный: то на три дня раньше начнутся, то на три дня позже… Надо ли мне беспокоиться?

Отметим, что первые 3−4 месяца после начала первой менструации вообще нельзя говорить о какой-либо регулярности. Идет становление цикла, и это нормально, что он беспорядочен. Только через полгода можно оценить регулярность менструации.

Существует условная норма длительности цикла: это 21−35 дней. Важно, чтобы эта норма была у тебя одинаковой каждый месяц. То есть пошли месячные, следующие — через 21 день, третьи — снова через 21… Тогда это нормально. Значит, у тебя короткий цикл. А вот плохо, когда один месяц цикл длится 21 день, потом 28, потом снова 21, а потом — 34. Это сбой цикла — стоит проконсультироваться с гинекологом.


Фото: burst.shopify.com

Длительность самой менструации — от двух до пяти дней. У кого-то может быть и шесть — все зависит от того, с какой силой матка выталкивает содержимое.

Мне надоело «трястись» из-за регулярности месячных. С какого возраста можно принимать гормональные контрацептивы?

Самое неприятное, что может случиться с твоим организмом, когда тебе уже больше 16 и ты ведешь половую жизнь — это прерывание беременности. Поэтому любой акушер-гинеколог выступает за то, чтобы присутствовала грамотная контрацепция.

Подбор первого препарата очень важен, поэтому обязательно нужно делать это со специалистом и пройти несколько обследований. В их числе УЗИ брюшной полости, биохимический анализ крови. Помните: даже самый идеальный препарат может подходить одному человеку, а другому — нет. Поэтому так важно выбрать контрацепцию с врачом.

Бояться таблеток тоже не стоит: сейчас много препаратов с низким содержанием гормонов, а также разработанных специально для подростков. Стереотипы о том, что такая контрацепция вредна, уже недействительны. Сегодня мы имеем дело с современными и качественными препаратами.


Фото: pixabay.com

Тем не менее, если ты не ведешь половую жизнь, а просто думаешь, мол, мешают критические дни, хочу пить гормональные контрацептивы беспрерывно, то так делать ни в коем случае нельзя. В возрасте до 18 лет для приемов гормональных таблеток должны быть четкие показания (к ним относится ряд гинекологических заболеваний).

Как пользоваться тампонами безопасно? И можно ли с ними спать?

Гинекологи не поддерживают любовь к тампонам. Мы любим прокладки. Все-таки то, что должно покинуть организм, не должно в нем надолго задерживаться. По этой же причине не стоит фанатеть по ставшим модными менструальным чашам.

Кровь — это отличная среда для микроорганизмов, они прямо стремятся в ней поселиться. И если это произойдет, осложнения могут быть серьзными — вплоть до эрозии шейки матки и эндометриоза. Поэтому если ты можешь не использовать тампон и заменить его на прокладку, то так и делай. Это важно.


Фото: pixabay.com

У прокладок есть один неочевидный плюс: они приучают к гигиене. Прокладку и самой хочется менять почаще, а тампон мы не видим, поэтому нередко даже забываем его заменить через рекомендованные три-четыре часа (при каждом походе в туалет).

Если все же стоит вопрос о тампоне (например, нужно пойти на тренировку), то выбирай специальные, для подростков. Они отличаются количеством капелек (их немного) и своим устройством, а для удобного введения есть аппликатор.

Вопрос про секс: говорят, во время месячных он небезопасен. С другой стороны, в это время низкая вероятность забеременеть… Как к этому относиться?

Конечно нет! Заниматься сексом во время менструации нельзя.

Не забывай: кровь выходит наружу через приоткрытую шейку матки. При половом контакте (как и при активностях в тренажерном зале) происходит обратный ток крови. А там, через маточные трубы, кровь может попасть в брюшную полость и «поселиться» на яичниках, брюшине и даже мочевом пузыре. Результат — эндометриоз и кисты в яичниках, а это частая причина бесплодия.

А если я хочу ускорить или оттянуть приход месячных, можно что-то сделать? И как?

Лучше этим не заниматься. Но с этой проблемой приходят и к гинекологам: особенно «спрос» повышается в период лета, когда у всех отпуска и каникулы.

Процессы в организме должны протекать естественно, и лучше в это дело не вмешиваться. Конечно, существуют народные методы. Например, настойка водяного перца. С его помощью матка сильнее сокращается и менструация просто быстрее заканчивается. В самых экстренных ситуациях можно допустить использование этого средства. Но всего, что касается сдвигов самого цикла, нужно избегать. И всегда оценивать, насколько важно тебе это решение и готова ли ты жертвовать здоровьем из-за двух дней «без месячных».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зачем нам вообще месячные и что лучше - тампон или прокладка? Гинеколог помогает разобраться.
 
Новости дня
Новости разные
 
Запах спирта взволновал экипаж МКС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Ивьевский край
Светлы шлях
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика