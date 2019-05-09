Важные вопросы о месячных, которые нам стыдно задать маме. Отвечает гинеколог

Источник материала: Tut.by

Для многих девочек месячные начинаются как гром среди ясного неба. По многим причинам: допустим, в школе не говорят об этом в рамках курса биологии (все зависит от учителя), да и анатомию проходят в 9 классе, когда месячные могут уже несколько лет как начаться. Мамы тоже нередко упускают этот момент в нашем воспитании. В итоге накапливается миллион вопросов: вроде бы и информация про менструации нужна, и стыдно признаваться, что ты этого не знаешь, хотя тебе уже 16 лет.





LADY.TUT.BY говорит с акушером-гинекологом, руководителем проекта «МАМА PRO» и автором блога Дианой Мардас.

Зачем вообще нужны месячные и что происходит, когда они у меня начинаются? Месячные нужны, чтобы женский организм проходил определенный цикл. Это, условно говоря, обновление организма — как раз за счет того, что приходят критические дни. По сути, все состояния организма в ходе цикла нужны, чтобы готовить девушку к беременности. Каждый месяц внутри матки начинает формироваться эндометрий. Это что-то типа мягких тканей — «ковра», на который потом будет удобно «приземлиться» яйцеклетке. То есть в начале цикла наращивается эндометрий, затем наступает овуляция, когда яйцеклетка «выпрыгивает» из яичника, чтобы встретиться со сперматозоидом. Если встреча состоялась, они приземляются на этот большой «ковер» из эндометрия, где комфортно зарождается и развивается беременность. Соответственно, каждый месяц организм ждет ее возникновения. А если встреча не состоялась? Значит, «ковер» нам не нужен. Он попросту отторгается организмом и выходит наружу. Это и есть месячные. Во время менструального цикла претерпевает изменения не только матка, но и другие органы. Наши гормональные перестройки влияют даже на сердечно-сосудистую и нервную системы — даже головной мозг. Таким образом, менструальный цикл ежемесячно готовит девушку к беременности, в том числе с помощью некоторой «гормональной подзарядки».

У меня они начались очень рано: в 11 лет. Это нормально? Условной нормой начала критических дней гинекологи сейчас считают 12−14 лет. Но плюс-минус год — тоже абсолютно нормальная картина. Так что месячные в 11 лет — это не катастрофа. Мама и дочка обязательно должны обсудить, почему и зачем возникают критические дни. Но все чаще происходит так: мама вспоминает, в каком возрасте менструация началась у нее: «Ага, наверное, где-то лет в 15. А моей дочке всего 11 — ну куда, она же еще ребенок! В куклы должна играть». Но сейчас в природе произошел определенный сдвиг: это факт — месячные начинаются у девочек раньше, чем много лет назад. Так что если мама не успела с тобой поговорить, не думай, что проблема в ее равнодушии или твоей «неправильности». Скорее всего, вы просто не успели сориентироваться.

Почему так получилось? Есть несколько гипотез. Одна из них заключается в том, что питание и экология отражаются на здоровье девочки. Например, раньше люди употребляли меньше продуктов с долгими сроками годности и выращенных на веществах, содержащих гормоны.

Источник: pixabay.com Есть и психологические особенности. У современных детей не только раннее половое созревание, но и раннее развитие вообще. Выходит, за что боролись наши родители, то и получили. Сейчас дети в 2−3 года легко справляются с мобильными телефонами! Раньше подросткам было сложно разобраться с такими гаджетами в 14. Просто надо быть к этому готовым. Вот и все.

А как природа вообще понимает, что уже «пора»? Есть известная теория, которую впоследствии доказал ряд научных исследований. Суть в том, что организм высчитывает количество жировой ткани в организме девочки. Эта ткань отвечает за синтез «женского» гормона эстрогена. Как только процент жира и произведенный им эстроген накапливаются до определенного уровня, который позволяет запустить гормональную систему, все и случается. Можно даже предугадать, когда именно месячные начнутся. Вот список некоторых признаков, которые говорят о половом созревании (а значит, и скором запуске менструальных циклов): появляются волосы в паху и подмышках;

изменяется масса тела;

резко вырастают руки и ноги;

часто жирнеют волосы (раньше мыли раз в неделю, а теперь надо чуть ли не каждый день);

высыпания в области Т-зоны, предплечий и плеч (это самые гормонально зависимые части тела).

Фото: burst.shopify.com Если вы мама дочки (или планируете ею стать в будущем), обязательно следите за ребенком. «Симптомы» выше совпали? С уверенностью можно сказать, что скоро нужно ждать месячные. Очень важно объяснить девочке, что бояться этого не нужно. В детстве у нас есть стереотип: кровь — это плохо, это травма и болезнь. И если девочка будет не подготовлена психологически, то в будущем можно получить боязнь гинекологов и даже развить страх смерти. Печальное дополнение: первые месячные придут сразу со всем своим «набором» фишек. Например, живот может начать болеть прямо накануне первого цикла.

Понятно :( Но почему до или во время месячных болит живот? Как мы уже говорили, если беременность не случилась, то выросшему эндометрию нужно выйти наружу. Он это и делает — в виде крови. Шейка матки достаточно закрытая и представляет собой узенький канал, через который достаточно трудно протолкнуться той самой крови. Но матка еще и мышца, поэтому она сокращается и делает усилие, чтобы эту кровь вытолкнуть. Соответственно, своей стенкой орган может передавливать соседние сосуды, нервы. Именно из-за этого девушка чувствует боль. Похожий механизм, кстати, работает во время схваток. Это первая причина, почему живот может болеть. Вторая причина — простагландины (гормоноподобные вещества, которые вырабатываются перед месячными). У кого-то их вырабатывается мало, а у кого-то — гипермного. В последнем случае уровень боли будет выше, потому что вещества повышают нашу чувствительность. Предугадать выработку простагландинов никак нельзя — это передается по наследству. Поэтому, если твоя мама даже теряла сознание во время месячных, с большой долей вероятности тебе тоже «повезло».

Фото: unsplash.com Бывают случаи, когда матка отклонена вперед или назад — это третий фактор, который влияет на болезненность менструации. Крови ведь нужно не только пролезть через шейку матки, но и преодолеть определенный угол. И это тоже достаточно больно. Интересный факт: если у тебя боли именно по третьей причине, то после первых родов они должны пройти, потому что матка выравнивается. Такой вот «лайфхак».

Гинекологи говорят, что боль при месячных — это норм. Но мне вообще не норм! Не могу нормально работать и учиться. Как быть? У каждого свой болевой порог: кто-то и шестерку по десятибалльной шкале легко выносит, а кто-то уже на тройке с ума сходит. Это очень индивидуально. Главное — подобрать нужный метод помощи в каждом конкретном случае. Например, если матка не отклонена, но критические дни дико болезненные (причем и у мамы, и у бабушки, и у тети), то с высокой долей вероятности мы предполагаем, что это простагландины. Как с ними бороться? Когда месячные уже начались, это бесполезно. Важно, чтобы тебе назначили препарат — какое-то нестероидное противовоспалительное средство. Они бывают в ректальных свечах и в таблетках, но в свечах лучше: так эффективнее. Гинеколог назначает прием за сутки до предполагаемого начала менструации — и уровень боли станет вполне переносимым. Если это из-за отклонения матки, то здесь можно пользоваться логикой. Матка отклонена назад? Значит, легче будет лежа на животе. И наоборот. Многие девочки инстинктивно принимают нужное для себя положение, даже не задумываясь. Также некоторые интуитивно прикладывают что-то теплое к животу: это, как мы уже говорили, снимает спазм. Со спазмом хорошо борются обезболивающие средства — тот же дротаверин.

Фото: pixabay.com Когда нужно принимать обезболивающую таблетку, решай сама. Но помни: в современном мире уже существуют безопасные обезболивающие, которые можно принять и легко избавить себя от мучений. Иногда мамы или женщины старшего поколения могут сказать: «Терпи! Я терпела, и ты потерпишь». Но геройствовать не нужно: зачем? Лучше всего пойти к гинекологу — он разработает вам личную схему борьбы с менструальной болью.

При этом иногда бывают и «спокойные» циклы, когда боли почти нет. Почему? Это зависит от многих факторов. От стресса, например, когда, помимо самого начала менструального цикла, в твоей жизни и так много проблем накопилось. Снова влияет питание: от чего-то «не того» в животе может быть отек. Также в какой-то месяц «ковер» из эндометрия может быть больше и выходит сложнее, а в какой-то — меньше. На болезненность месячных может влиять даже время года! По законам физики тепло снимает спазм, поэтому неудивительно, если кто-то из нас летом переносит месячные куда менее болезненно, чем зимой.

Цикл тоже бывает нерегулярный: то на три дня раньше начнутся, то на три дня позже… Надо ли мне беспокоиться? Отметим, что первые 3−4 месяца после начала первой менструации вообще нельзя говорить о какой-либо регулярности. Идет становление цикла, и это нормально, что он беспорядочен. Только через полгода можно оценить регулярность менструации. Существует условная норма длительности цикла: это 21−35 дней. Важно, чтобы эта норма была у тебя одинаковой каждый месяц. То есть пошли месячные, следующие — через 21 день, третьи — снова через 21… Тогда это нормально. Значит, у тебя короткий цикл. А вот плохо, когда один месяц цикл длится 21 день, потом 28, потом снова 21, а потом — 34. Это сбой цикла — стоит проконсультироваться с гинекологом.

Фото: burst.shopify.com Длительность самой менструации — от двух до пяти дней. У кого-то может быть и шесть — все зависит от того, с какой силой матка выталкивает содержимое.

Мне надоело «трястись» из-за регулярности месячных. С какого возраста можно принимать гормональные контрацептивы? Самое неприятное, что может случиться с твоим организмом, когда тебе уже больше 16 и ты ведешь половую жизнь — это прерывание беременности. Поэтому любой акушер-гинеколог выступает за то, чтобы присутствовала грамотная контрацепция. Подбор первого препарата очень важен, поэтому обязательно нужно делать это со специалистом и пройти несколько обследований. В их числе УЗИ брюшной полости, биохимический анализ крови. Помните: даже самый идеальный препарат может подходить одному человеку, а другому — нет. Поэтому так важно выбрать контрацепцию с врачом. Бояться таблеток тоже не стоит: сейчас много препаратов с низким содержанием гормонов, а также разработанных специально для подростков. Стереотипы о том, что такая контрацепция вредна, уже недействительны. Сегодня мы имеем дело с современными и качественными препаратами.

Фото: pixabay.com Тем не менее, если ты не ведешь половую жизнь, а просто думаешь, мол, мешают критические дни, хочу пить гормональные контрацептивы беспрерывно, то так делать ни в коем случае нельзя. В возрасте до 18 лет для приемов гормональных таблеток должны быть четкие показания (к ним относится ряд гинекологических заболеваний).

Как пользоваться тампонами безопасно? И можно ли с ними спать? Гинекологи не поддерживают любовь к тампонам. Мы любим прокладки. Все-таки то, что должно покинуть организм, не должно в нем надолго задерживаться. По этой же причине не стоит фанатеть по ставшим модными менструальным чашам. Кровь — это отличная среда для микроорганизмов, они прямо стремятся в ней поселиться. И если это произойдет, осложнения могут быть серьзными — вплоть до эрозии шейки матки и эндометриоза. Поэтому если ты можешь не использовать тампон и заменить его на прокладку, то так и делай. Это важно.

Фото: pixabay.com У прокладок есть один неочевидный плюс: они приучают к гигиене. Прокладку и самой хочется менять почаще, а тампон мы не видим, поэтому нередко даже забываем его заменить через рекомендованные три-четыре часа (при каждом походе в туалет). Если все же стоит вопрос о тампоне (например, нужно пойти на тренировку), то выбирай специальные, для подростков. Они отличаются количеством капелек (их немного) и своим устройством, а для удобного введения есть аппликатор.

Вопрос про секс: говорят, во время месячных он небезопасен. С другой стороны, в это время низкая вероятность забеременеть… Как к этому относиться? Конечно нет! Заниматься сексом во время менструации нельзя. Не забывай: кровь выходит наружу через приоткрытую шейку матки. При половом контакте (как и при активностях в тренажерном зале) происходит обратный ток крови. А там, через маточные трубы, кровь может попасть в брюшную полость и «поселиться» на яичниках, брюшине и даже мочевом пузыре. Результат — эндометриоз и кисты в яичниках, а это частая причина бесплодия.

А если я хочу ускорить или оттянуть приход месячных, можно что-то сделать? И как? Лучше этим не заниматься. Но с этой проблемой приходят и к гинекологам: особенно «спрос» повышается в период лета, когда у всех отпуска и каникулы. Процессы в организме должны протекать естественно, и лучше в это дело не вмешиваться. Конечно, существуют народные методы. Например, настойка водяного перца. С его помощью матка сильнее сокращается и менструация просто быстрее заканчивается. В самых экстренных ситуациях можно допустить использование этого средства. Но всего, что касается сдвигов самого цикла, нужно избегать. И всегда оценивать, насколько важно тебе это решение и готова ли ты жертвовать здоровьем из-за двух дней «без месячных».