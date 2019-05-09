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Запах спирта взволновал экипаж МКС

10.05.2019 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выброс изопропилового спирта в атмосферу МКС произошел после пристыковки корабля компании SpaceX Dragon 2 в марте. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов, пишет Lenta.ru.


По словам Власова, экипаж почувствовал необычный запах на космической станции после присоединения американского корабля. Позже выяснилось, что в атмосфере МКС резко повысилось содержание изопропилового спирта. Его концентрация составляла около шести миллиграммов на кубический метр при обычном показателе 0,1 миллиграмма на кубический метр. Отмечается, что после отстыковки Dragon 2 концентрация вещества снизилась.

В связи с произошедшим Россия направила замечания и вопросы в НАСА, которое является посредником в общении с компанией SpaceX.

Стыковка Dragon 2 c МКС произошла 3 марта. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на низкую околоземную орбиту.

 
 
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В связи с произошедшим Россия направила замечания и вопросы в НАСА, которое является посредником в общении с компанией SpaceX.
 
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