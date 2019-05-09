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Медики: в середине мая начнется массовый вылет кровососущих мошек

10.05.2019 10:39 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Кровососущие мошки могут начать массовую атаку на жителей Беларуси уже в ближайшие дни, предупреждают специалисты. Первые неприятности, связанные с активизацией этих насекомых, ощутят на себе жители южных регионов страны.

— Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется во второй-третьей декадах мая при сохранении стабильной теплой погоды, — проинформировали в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — Поэтому уже сейчас необходимо позаботится о своей защите от нападения гнуса, упредив тем самым возможные неблагоприятные последствия.

Специалисты Брестского ЦГЭиОЗ напоминают, что местами развития кровососущих мошек являются крупные и средние реки, мелиоративные каналы, ручьи, вытекающие из искусственных и естественных водоемов и болот:

— Например, территорией массового выплода этих насекомых в окрестностях Бреста является река Западный Буг. Мошки способны разлетаться на большие расстояния — от 1 до 10 километров, максимальная дальность расселения достигает 200 километров.

По словам специалистов, пик численности удерживается не более 10—14 дней, после чего их количество резко сокращается. Мошки нападают только на открытом воздухе и только в светлое время суток, особенно в жаркие солнечные дни, в утренние часы и вечером перед заходом солнца. Наибольшую активность они проявляют перед дождем и в пасмурную погоду, в сумерки и ночью их активность исчезает полностью.

Медики: в середине мая начнется массовый вылет кровососущих мошек

— Нападая на человека, мошки долго отыскивают место для укуса, часто проникают под одежду, заползают в глаза, уши, рот и нос, — напоминают представители санэпидслужбы. — Опухоль от укуса мошек гораздо больше, чем от укуса комара, соответственно, и боль тоже. Усугубляет ситуацию то, что слюна мошек ядовита, и в течение нескольких минут развивается отек, покраснение, жжение и зуд. При многочисленных укусах повышается температура тела, появляются признаки общего отравления.

Населению особое внимание следует уделить защите голеней и щиколоток: в этих местах отек может не сходить несколько недель, а это может стать причиной нарушения кровообращения в данной области и спровоцировать возникновение болезней сосудов.

— Во избежание проявления аллергических реакций после укуса лучше принять антигистаминный препарат, — рекомендуют эксперты. — Даже при отсутствии явных проявлений аллергии он заметно снизит покраснение и зуд. В случае возникновения общей аллергической реакции на укусы мошек надо обязательно обратиться к врачу.

Источник: СБ – Беларусь сегодня.

 
Теги: Брест
 
 
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Кровососущие мошки могут начать массовую атаку на жителей Беларуси уже в ближайшие дни, предупреждают специалисты. Первые неприятности, связанные с... Сообщение...
 
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