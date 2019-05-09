Источник материала: Единство

Знать права, уметь ориентироваться в них – необходимо всем. С целью приобщения подростков к правовой культуре в СШ №2 г.Борисова для учащихся 8-х классов организован проблемный диалог «Сделай правильный выбор». На занятии учащиеся рассуждали над понятиями «право», «обязанность», «выбор», «ответственность», соотносили эти категории, а также решали предложенные проблемные ситуации. Учащимися были сделаны верные выводы о недопустимости противоправного поведения, как с точки зрения закона, так и с нравственно-этической позиции.

А.Л.ДЕНИСЕНКО