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Школьников знакомят с историей и достижениями футбольного клуба БАТЭ

10.05.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Автор этой инициативы Сергей Синкевич, отвечающий в структуре «желто-синих» за работу с болельщиками, посетил сразу две средние школы – №13 и №8.

На встречах присутствовало множество ребят, которые с интересом следили за яркой слайд-презентацией и задали немало вопросов по поводу. По традиции, самые активные получили в подарок майки с символикой БАТЭ.

Напоминаем: поучаствовать в проекте могут и другие общеобразовательные школы города и района – обращайтесь по тел. (+375 29) 278-97-15.

https://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id10678

 
 
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