19 мая в волковысском городском Доме культуры состоится отчетный концерт студии современного танца «Elysium».
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Отчетный концерт «Elysium»
10.05.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
19 мая в волковысском городском Доме культуры состоится отчетный концерт студии современного танца «Elysium».
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19 мая в волковысском городском Доме культуры состоится отчетный концерт студии современного танца «Elysium». ...
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