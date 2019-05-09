ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Готовимся к пляжному сезону. Выбираем модные и сексуальные купальники

10.05.2019 11:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Скоро начнется пляжный сезон, и если вы обновляете летний гардероб, то не забудьте и про купальник. DELFI Viņa изучила журналы Marie Claire, Harper’s Bazaar, Popsugar и Who Wear What и знакомит с самыми горячими тенденциями в области пляжной моды.

В этом сезоне актуальные самые разнообразные модели, на любой вкус, и каждая женщина найдет для себя подходящий вариант.

Животный принт

Купальники с животным принтом в моде уже несколько сезонов, и особенно популярны леопардовый, тигровый, зебровый и змеиный рисунки. Между прочим, животный принт этой весной также среди модных тенденций в одежде, обуви и аксессуарах.

Купальники с животным принтом можно назвать довольно смелым вариантом, но они уже стали классикой, отмечает Vogue. Такой рисунок отлично смотрится и на слитном, и на раздельном купальнике, причем как в классических тонах, так и в красном или ярко-розовом варианте.

Нижняя часть с высоким вырезом 

В моду вернулись купальники с высоким вырезом на бедрах, которые были актуальны в конце 80-х — начале 90-х, пишет Harper’s Bazaar. Такая модель визуально удлиняет ноги и хорошо смотрится как в слитном, так и в раздельном варианте купальника.

Ретро-варианты

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LIKEtoKNOW.it (@liketoknow.it) 24 Апр 2019 в 10:59 PDT

В моду вернулись купальники, популярные в предыдущем столетии, но в обновленных вариациях, пишет Marie Claire. Они удобные и хорошо сидят практически на любой фигуре. Рисунок может быть цветочным или в яркую полоску; верх и низ также могут быть разных цветов.

Романтические завязки

Даже небольшие детали могут иметь важное значение в создании привлекательного образа. Сейчас речь идет о романтических завязках, которые украшают бедра, плечи или линию под грудью. Сам купальник при этом может быть довольно простым и одноцветным.

Женственные воланы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) 8 Окт 2018 в 7:01 PDT

Воланы же делают образ более женственным, позволяя минимальными средствами выделиться на фоне других. Воланы могут быть или в нижней, или в верхней части купальника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olivia Jeanette

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скоро начнется пляжный сезон, и если вы обновляете летний гардероб, то не забудьте и про купальник. DELFI Viņa изучила журналы Marie Claire, Harper's Bazaar, Popsugar и Who Wear What и знакомит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ревность довела: телефонному "террористу" из Барановичей дали срок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика