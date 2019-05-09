Готовимся к пляжному сезону. Выбираем модные и сексуальные купальники

Источник материала: Tut.by

Скоро начнется пляжный сезон, и если вы обновляете летний гардероб, то не забудьте и про купальник. DELFI Viņa изучила журналы Marie Claire, Harper’s Bazaar, Popsugar и Who Wear What и знакомит с самыми горячими тенденциями в области пляжной моды.

В этом сезоне актуальные самые разнообразные модели, на любой вкус, и каждая женщина найдет для себя подходящий вариант.

Животный принт

Купальники с животным принтом в моде уже несколько сезонов, и особенно популярны леопардовый, тигровый, зебровый и змеиный рисунки. Между прочим, животный принт этой весной также среди модных тенденций в одежде, обуви и аксессуарах.

Купальники с животным принтом можно назвать довольно смелым вариантом, но они уже стали классикой, отмечает Vogue. Такой рисунок отлично смотрится и на слитном, и на раздельном купальнике, причем как в классических тонах, так и в красном или ярко-розовом варианте.

Нижняя часть с высоким вырезом

В моду вернулись купальники с высоким вырезом на бедрах, которые были актуальны в конце 80-х — начале 90-х, пишет Harper’s Bazaar. Такая модель визуально удлиняет ноги и хорошо смотрится как в слитном, так и в раздельном варианте купальника.

Ретро-варианты

В моду вернулись купальники, популярные в предыдущем столетии, но в обновленных вариациях, пишет Marie Claire. Они удобные и хорошо сидят практически на любой фигуре. Рисунок может быть цветочным или в яркую полоску; верх и низ также могут быть разных цветов.

Романтические завязки

Даже небольшие детали могут иметь важное значение в создании привлекательного образа. Сейчас речь идет о романтических завязках, которые украшают бедра, плечи или линию под грудью. Сам купальник при этом может быть довольно простым и одноцветным.

Женственные воланы

Воланы же делают образ более женственным, позволяя минимальными средствами выделиться на фоне других. Воланы могут быть или в нижней, или в верхней части купальника.