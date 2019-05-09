Источник материала: Пинский Вестник

К Дню Победы в Пинске приурочили открытие фестиваля уличного творчества «Перекресток».







Пинская пешеходка второй год подряд стала огромной площадкой для исполнителей сценических искусств. Знакомые песни и драйвовые танцы не могли не радовать слух и глаз прохожих. Зрителей в нынешнем году собралось в разы больше, чем в прошлом. Без сомнений, свою роль сыграла солнечная погода, но и сами пинчане с нетерпением ждали начала этого проекта. Он придает исторической улице живость и неповторимость.







А сколько в городе замечательных мастеров-ремесленников! Рисунки, поделки из дерева и железа, керамика, мягкие игрушки - все это и многое другое привлекало внимание прохожих в день открытия фестиваля.







К слову, условия участия в фестивале остались прежними: необходимо подать заявку в методический отдел ГДК (пл. Ленина, 7а) или по электронной почте:

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Оживляться пинская пешеходка будет по выходным дням весь теплый период года вплоть до 6 октября. Принять участие в проекте могут все желающие творческие коллективы и исполнители, выступление которых горожане будут наблюдать на двух площадках: у памятника Веры Хоружей (напротив кафе «Золотой колос») и у памятника в честь 40-летия освобождения Пинска (три штыка).







В год, когда Пинск стал обладателем звания «Культурная столица Беларуси», ждем от проекта «Перекресток» новых исполнителей с их интересными и яркими выступлениями.







Ирина ДЕНИСОВИЧ

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