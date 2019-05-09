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Привести в порядок эвакуационные выходы и пожарные извещатели. МЧС проверили детские оздоровительные лагеря
10.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Для подготовки к летнему оздоровительному периоду и их безопасного функционирования работниками инспекции надзора и профилактики Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги пожарной безопасности в ряде детских оздоровительных лагерей, сообщается на сайте Гродненского областного управления МЧС.
При проведении мониторингов указанных субъектов хозяйствования выявлен ряд нарушений. Так, установлено, что за ограждениями базы отдыха и детского оздоровительного лагеря со стороны лесных массивов по периметру не выполнены минерализованные противопожарные полосы, препятствующие распространению пожара. Замки на дверях, расположенных на путях эвакуации в некоторых жилых корпусах не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, не все двери, разделяющие лестничные клетки и общие коридоры жилых и административных корпусов, оборудованы устройствами для самозакрывания. Не все планы эвакуаций людей при пожаре, размещенные в жилых корпусах, соответствуют требованиям, а также пути эвакуации не обозначены соответствующими указательными знаками. Не везде обозначены указательными знаками места размещения первичных средств пожаротушения, в некоторых спальных помещениях требуют замены элементы питания в автономных пожарных извещателях, либо пожарные извещатели не закреплены, а некоторые – демонтированы; помещение кухни в здании столовой не обеспечено первичными средствами пожаротушения.
В адрес балансодержателей оздоровительных лагерей направлены рекомендации со сроками устранения выявленных нарушений. По истечении указанных в рекомендациях сроков будет проведен повторный мониторинг.
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Привести в порядок эвакуационные выходы и пожарные извещатели. МЧС проверили детские оздоровительные лагеря
Для подготовки к летнему оздоровительному периоду и их безопасного функционирования работниками инспекции надзора и профилактики Гродненского городского...
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