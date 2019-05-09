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Гродно за неделю посетило рекордное количество безвизовых туристов

10.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродно за неделю посетило рекордное количество безвизовых туристов

С 29 апреля до 6 мая Гродно и Гродненский район посетили почти 3,9 тыс. безвизовых туристов.

В Гродно отмечается рост туристического потока: за неделю в городе и окрестностях побывало рекордное количество иностранцев без визы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

С 29 апреля до 6 мая Гродно и Гродненский район посетили почти 3,9 тыс. безвизовых туристов. Это рекордное количество не только в этом году, но и за все время существования безвизовой зоны в районе Гродно. Например, за аналогичный период прошлого года регион посетили около 2,5 тыс. безвизовых гостей.

«Традиционно больше всего туристов к нам прибывают из стран-соседок — Литвы, Польши и Латвии. На четвертом месте по количеству безвизовых туристов Германия», — рассказали в управлении спорта и туризма. С начала 2019 года в регионе побывали свыше 36,6 тыс. безвизовых туристов. За аналогичный период прошлого года Гродно и окрестности приняли около 18 тыс. таких гостей.

«Активно ехали к нам на майские праздники и туристы с визами, а также гости из России. Турфирмы отмечали небывалый ажиотаж. Еще один явно заметный тренд: после визита в Гродно иностранцы открывают визы, чтобы еще лучше познакомиться со страной, посетить замки в Мире, Несвиже, Новогрудке, побывать в Минске и других городах», — рассказали в управлении спорта и туризма облисполкома. Установление теплой погоды, начало сезона активного отдыха способствуют увеличению потока туристов. Например, на лето едва ли не все места в гостиницах Гродно уже забронированы.

С 1 января 2018 года согласно указу №462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт. За весь 2018 год в Гродно приняли свыше 92 тыс. приехавших без визы иностранцев.

Прорабатывается вопрос по расширению безвизовой зоны. Такой шаг позволит региону представить новые туристические продукты, расширить спектр предоставляемых услуг, предложить гостям новые направления в различных видах туризма — медицинском, историческом, культурном и даже производственном.

https://www.belta.by/

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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С 29 апреля до 6 мая Гродно и Гродненский район посетили почти 3,9 тыс. безвизовых туристов. В Гродно отмечается рост туристического потока: за неделю в городе и...
 
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