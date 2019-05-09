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Как всё было. Мемуарные фильмы о Великой Отечественной

10.05.2019 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как всё было. Мемуарные фильмы о Великой Отечественной
«В августе 44-го…» (2002). © / Кадр из фильма

Показ фильмов о Великой Отечественной войне – одна из давних традиций Дня Победы. При этом предпочтение отдается обычно советским картинам – считается, что поколение, которое само прошло через войну, рассказывает о ней честнее. Строго говоря, это не совсем верно – во времена СССР существовала цензура на государственном уровне, и чаще всего именно идеологи определяли, что и о чем можно рассказывать. Правда, несмотря на определенные фигуры умолчания, военные советские фильмы всё равно остаются на недосягаемом уровне – видимо, действительно нужно было пережить военные годы, чтобы снять «Они сражались за Родину», «Живых и мертвых», «А зори здесь тихие» или «В бой идут одни старики». Да и победить на Каннском фестивале фильму Михаила Калатозова «Летят журавли» цензура не помешала.

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Экранизации книг – особенно массовых, изданных миллионными тиражами – обычно с препятствиями не сталкивались. И на качество фильма влияли лишь таланты самих режиссеров и актеров – и качество исходного литературного источника. К Дню Победы АиФ.ru отобрал несколько фильмов, в основе которых те книги, которые можно назвать мемуарами – они написаны фронтовиками, а главные герои часто напоминают самих писателей.

«Солдаты» (1956)

Дебютная повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» вышла в 1947 году и принесла ему Сталинскую премию. В этой книге Некрасов описывал свой собственный военный опыт – он прошел Сталинградскую битву от начала до конца, воевал на Мамаевом кургане; разумеется, «В окопах Сталинграда» – не биография, но отдельные автобиографические моменты в ней есть. Фильм по повести поставил в 1956-м году режиссер Александр Иванов (автор «Звезды» по Казакевичу 1949 года, «Поднятой целины» и «Михайло Ломоносова»); от книги экранизация отличается весьма сильно – в связи с изменившимися политическими условиями. Позже «Солдат» вообще положили на полку, поскольку Некрасов стал диссидентом и в 70-е эмигрировал из СССР.

«Освобождение» (1969-1972)

Пятисерийная киноэпопея Юрия Озерова рассказывает о второй половине Великой Отечественной войны – с Курской битвы до взятия Берлина. Сценарий писали два известных писателя –  Оскар Курганов и Юрий Бондарев, и фабула получилась скорее художественная, чем документальная; например, Бондарев включил в сюжет эпизоды своего романа «Батальоны просят огня». При этом у авторов картины была возможность ознакомиться и с еще не изданными мемуарами Георгия Жукова (первое издание «Воспоминаний и размышлений» вышло в 1969-м, когда съемки уже шли). Правда, Озерову не разрешили пригласить знаменитого маршала в качестве консультанта – у Жукова в то время серьезно испортились отношения с руководством страны, – но внимание, которое уделяется в эпопее этому герою, явно «чрезмерное».

Как всё было. Мемуарные фильмы о Великой Отечественной
«Освобождение».  Кадр из фильма

«Горячий снег» (1972)

Фильм Гавриила Егиазарова снят по одноименному роману Юрия Бондарева – одного из ярких представителей «лейтенантской прозы», который описал в этой книге свой собственный опыт боев. Действие картины происходит зимой 1942 года, когда советские войска отражали попытку корпуса Манштейна деблокировать окруженных под Сталинградом немцев. В фильме сыграли Борис Токарев, Николай Ерёменко, Георгий Жжёнов, Юрий Назаров.

Как всё было. Мемуарные фильмы о Великой Отечественной
«Горячий снег» (1972)  Кадр из фильма

«Фронт без флангов» (1975)

Трилогия, основанной на документальном романе «Мы вернёмся», который написал Семён Цвигун – в то время заместитель председателя КГБ, а в начале войны – бывший директор школы, работавший в системе НКВД; по его словам, первую половину Великой Отечественной он воевал в партизанских отрядах (по официальной биографии – на фронтах). Фильм (как и роман) рассказывает о партизанах и разведчиках, которые вели войну за линией фронта. «Фронт без флангов» был первым фильмом, а позже вышли еще две части – «Фронт за линией фронта» и «Фронт в тылу врага»; сценаристом всех трех фильмов был сам Цвигун. Главную роль в трилогии исполнил Вячеслав Тихонов.

«Экзамен на бессмертие» (1983)

Экранизация двух повестей еще одного представителя «лейтенантской прозы  Константина Воробьёва («Убиты под Москвой» и «Крик»). Речь в фильме идет о подвиге кремлевских курсантов, которые осенью 1941 года ценой своих жизней задержали немецкие войска под Волоколамском. Воробьев был одним из этих курсантов (в 1940-м он начал учебу в московском пехотном училище), попал в плен, после побега сражался в партизанском отряде. Повесть «Убиты под Москвой» была экранизирована еще раз – в 1990-м вышел фильм «Это мы, Господи!»; картина была названа по еще одной повести Воробьева, в которой он рассказал о том, что пережил в плену.

«В августе 44-го…» (2002)

По одной из версий своей биографии Владимир Богомолов в начале войны пошел на фронт добровольцем, был ранен, долго лечился, после возвращения в действующую армию служил в военной разведке, потом перешел в СМЕРШ и еще несколько лет после Победы служил в контрразведке. Этот свой опыт Богомолов и описал в романе «Момент истины» (или «В августе сорок четвёртого»), который вышел в 1973 году.

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В книге он использовал многочисленные документы; речь в ней шла о противодействии немецким шпионам в освобожденной Белоруссии летом 1944 года. Роман пытались экранизировать сразу же после выхода, но картина литовского режиссёра Витаутаса Жалакявичюса была закрыта. Фильм Михаила Пташука с Евгением Мироновым, Владиславом Галкиным и Юрием Колокольниковым в главных ролях вышел за год до смерти писателя (он умер в декабре 2003-го), но своё имя из титров Богомолов всё же снял – финальная версия картины ему не понравилась. Тем не менее «В августе 44-го…» стал одним из лучших постсоветских фильмов о войне и, пожалуй, сделал для популяризации СМЕРШа в целом и контрразведки в частности очень много.

 

 
 
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Георгий Жуков, Юрий Бондарев, Виктор Некрасов и Владимир Богомолов – фильмы о Великой Отечественной войне, которые основаны на книгах, написанных очевидцами.
 
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