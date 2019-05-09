В Минске из-за оторвавшегося у легковушки колеса было парализовано движение трамваев

Источник материала: Tut.by

Утром 10 мая на столичной улице Якуба Коласа из-за аварии было парализовано движение трамваев.





Как рассказал AUTO.TUT.BY читатель Иван, Seat ехал по улице Якуба Коласа. В какой-то момент у автомобиля оторвалось переднее правое колесо, в результате чего транспортное средство развернуло и частично вынесло на рельсы, заблокировав движение трамваев.





По информации « Минсктранса », с 07.49 в направлении улицы Сурганова из-за технически неисправного стороннего транспорта произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1,5,6,11. Движение трамваев маршрутов № 1,6 было организовано до разворотного кольца «Озеро», трамваев маршрута № 5 до РК «Змитрока Бядули «. Движение возобновили в 08.18.