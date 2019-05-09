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В Минске из-за оторвавшегося у легковушки колеса было парализовано движение трамваев
Источник материала: Tut.by
Утром 10 мая на столичной улице Якуба Коласа из-за аварии было парализовано движение трамваев.
Как рассказал AUTO.TUT.BY читатель Иван, Seat ехал по улице Якуба Коласа. В какой-то момент у автомобиля оторвалось переднее правое колесо, в результате чего транспортное средство развернуло и частично вынесло на рельсы, заблокировав движение трамваев.
По информации «
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Авария произошла утром 10 мая на улице Якуба Коласа.
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