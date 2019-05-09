В Минской области мужчина уговорил 14 человек набрать для него кредитов. Справки о зарплате делал им сам

Источник материала: Tut.by

41-летний мужчина, глава одного из фермерских хозяйств Минской области, набрал кредитов на работников и знакомых — под предлогом приобретения для предприятия оборудования — и не платил по ним. Более того, похоже, проигрывал взятые деньги в казино. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК.

По данным следствия, подозреваемый в период с февраля 2017 года по апрель 2018 года делал заведомо ложные справки о заработной плате своим сотрудникам и знакомым, а те в отделениях различных банков брали на себя кредиты — и отдавали деньги мужчине.

По кредитам он не платил, и банки начали принимать меры к взысканию денежных сумм с кредитополучателей. Всего жертвами подозреваемого стали 14 человек, они набрали кредитов на сумму более 200 тыс. рублей.

Следствием установлен факт систематического посещения подозреваемым столичных игорных заведений, где он использовал деньги потерпевших.

Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Он дает признательные показания.