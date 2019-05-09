«Ввалили в них столько денег!» В Беларусь съехались любители «запорожцев»

Источник материала: Tut.by

Вчера в деревню Кучки Вилейского района съехались любители «запорожцев» из Беларуси, России и Украины. Посмотреть авто можно будет до 12 мая — сегодня на главной площади в Вилейке, а потом — в кемпинге «Клевое место».





С 2009 года мегаслеты любителей ЗАЗ проходили в Украине, проводятся они и сейчас, но только россиян туда стало приезжать меньше. Тогда белорус Александр Жос задумался об организации слетов в Беларуси.



Организатор слета любителей ЗАЗ в Беларуси Александр Жос

— Хотелось снова всех собрать, мы как раз посередине находимся — вот пусть к нам и приезжают из Украины и России. Первый раз мы собрались у нас в 2014 году, а нынешний сбор уже пятый, — рассказал Александр AUTO.TUT.BY. — Никто здесь не ругается, не спорит, да и политические вопросы мы не поднимаем. Нас объединяет любовь к «запорожцам».

Организатор отметил: чтобы приехать и поучаствовать в мероприятии, совершенно не обязательно иметь «запорожец», главное — любить эти маленькие забавные автомобили.



Киевлянин Кирилл приехал на слет с женой Анной

— Ничего себе: в кучу собрать он хотел! Мне вот жениться пришлось после одного сбора! — рассмеялся Кирилл из Киева, который является вице-президентом киевского клуба любителей ЗАЗ.



























Мужчина — частый гость в Беларуси и на одном из слетов познакомился со своей будущей женой Анной, которая так же, как и он, очень любит ЗАЗ. После свадьбы молодожены переехали жить в Киев, но в Беларусь они приезжают часто, вот и на слет Кирилл приехал вместе с супругой.

— Доехали нормально, без поломок. По пути заехали еще к родственникам в Борисов. А чего ей ломаться? Машина у меня 1987 года выпуска, но она в отличном техсостоянии, я за ней сам слежу: двигатель форсированный, доработана тормозная система, литые диски поставил, по ходовой части вообще много чего сделано было, установлено газобаллонное оборудование. Я на этом авто часто езжу не только на разные слеты, но и на работу. В потоке никого не раздражаю: машина резвая, идет даже быстрее, чем некоторые другие авто. По трассе мы ехали с крейсерскими 110 км/ч.



Президент киевского клуба любителей ЗАЗ Михаил

Вместе с Кириллом и Анной в Беларусь приехал и президент киевского клуба любителей ЗАЗ — 27-летний Михаил.

— Любовь к «запорожцам» у меня с самого раннего детства — папа меня на ЗАЗ из роддома забирал, так что звук этого двигателя для меня — как колыбельная, — улыбается парень. — Только вы не называйте это авто «зэпор»! Запор — это болезнь, а наши машины — это «запорожец»: «мыльница», «жожык», «горбатый», «ушастый».





Кстати, у Михаила есть свой «горбатый», его у владельца часто просят для разных фотосессий и видеосъемок, даже избранный президент Украины Зеленский снимался в этом авто!

Из Санкт-Петербурга на слет приехал Дмитрий на «ушастом» ЗАЗ. На этой машине мужчина исколесил практически всю Европу, а в прошлом году объездил всю Западную Украину.



Дмитрий из Санкт-Петербурга объехал на «ушастом» всю Европу

— Машина в исправном состоянии и с пройденным техосмотром. Я ее очень берегу: зимой не езжу и храню в гараже. Материальных вложений она требует больше, чем мое повседневное авто, — «Нива», — говорит мужчина. — Реакция на ЗАЗ у людей одна: улыбаются, машут. Нет, я не устаю от поездок на «запорожце», наоборот, получаю удовольствие: слышишь ветер, звук двигателя, как будто на легкомоторном самолете летишь…









Минчанин Роман ехать на слет поначалу не хотел — уговорил киевлянин Михаил.

— Жалко. Я на ней редко выезжаю. Чаще тащу ее на жесткой сцепке или перевожу в бусике. А тут своим ходом приехал. Это самый длинный путь, который проделал за рулем авто. Спина болит, сиденья все же не очень удобные.



Минчанину Роману «горбатого» подарила бабушка на свадьбу

«Запорожец» Роману подарила бабушка жены на свадьбу, а до этого она его выиграла в лотерею. Мужчина ее серьезно тюнинговал. Все, кроме покраски, делал своими руками.

— Мы ничего не имеем против того, что автовладелец доводит до ума свой «запорожец» на свой вкус, нет требований, чтобы все запчасти были оригинальными. Конечно, иногда бывает очень смешно, когда на такой авто ставят очень широкие колеса. Зачем? Это полный треш, — говорят любители ЗАЗ.



































Автомобилисты говорят, что «запорожец» для них — любовь на долгие годы, их детище, в которое они вкладывают много денег, но главное — душу.

— Не знаю, продадим ли авто, если кто-то попросит… Жалко. Ну разве что за очень большие, огромные деньги, — говорят мужчины.











































































Больше белорусских любителей «Запорожцев» волнует другой вопрос: как бы в Беларуси создать музей старинных вещей, куда бы владельцы приносили экспонаты совершенно бесплатно. А возле него ежегодно устраивать автослеты, на которые могли бы приезжать и зрители.





— Но властям это не надо, никто не хочет нам оказывать поддержку. Я вот уже пять лет пробиваю эту стену и никак не могу ничего добиться. Обидно… — рассказал коллекционер раритетов из Вилейки Владимир Чижов. — А ведь у нас есть и здания пустующие, есть где это все устроить. И людям было бы интересно и радостно, да и потомкам нам есть что оставить…