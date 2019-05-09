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Начините лето вместе с экофестивалем ORASI VEGAN GASTRO FEST
Источник материала: Myfin
В самом начале лета у вас есть возможность узнать больше о здоровой еде, продегустировать и пройти мастер-классы по её приготовлению, познакомиться с производителями суперфудов и натуральных продуктов. Экошоппинг, фермерская продукция и хорошее настроение в центре Минска!
Весь фестиваль пройдет с итальянским акцентом, ведь генеральным партнером выступает итальянский производитель растительных напитков и молока OraSi.
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2 июня на лофт-площадке ОК16 экофестиваль соберет друзей и единомышленников, выбирающих экологическое потребление и здоровый образ жизни.
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