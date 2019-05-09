ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начините лето вместе с экофестивалем ORASI VEGAN GASTRO FEST

10.05.2019 12:32 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Начините лето вместе с экофестивалем ORASI VEGAN GASTRO FEST
Начините лето вместе с экофестивалем «ORASI VEGAN GASTRO FEST»

В самом начале лета у вас есть возможность узнать больше о здоровой еде, продегустировать и пройти мастер-классы по её приготовлению, познакомиться с производителями суперфудов и натуральных продуктов. Экошоппинг, фермерская продукция и хорошее настроение в центре Минска!

Весь фестиваль пройдет с итальянским акцентом, ведь генеральным партнером выступает итальянский производитель растительных напитков и молока OraSi.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 июня на лофт-площадке ОК16 экофестиваль соберет друзей и единомышленников, выбирающих экологическое потребление и здоровый образ жизни.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ревность довела: телефонного "террориста" из Барановичей отправили за решетку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика