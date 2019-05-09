Источник материала: Myfin



Начините лето вместе с экофестивалем «ORASI VEGAN GASTRO FEST»

В самом начале лета у вас есть возможность узнать больше о здоровой еде, продегустировать и пройти мастер-классы по её приготовлению, познакомиться с производителями суперфудов и натуральных продуктов. Экошоппинг, фермерская продукция и хорошее настроение в центре Минска!

Весь фестиваль пройдет с итальянским акцентом, ведь генеральным партнером выступает итальянский производитель растительных напитков и молока OraSi.