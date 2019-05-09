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В Минске продают квартиру для всех, кто хочет вернуться в эпоху сталинских репрессий
Источник материала: KYKY>
Прогрессивный маркетинг беларуских риэлторов не знает границ: в Минске продают квартиру для желающих прикоснуться к эпохе сталинских расстрелов. «Для понимающих».
На причудливое объявление обратил внимание журналист Вадим Шмыгов. Он опубликовал пост в Facebook и прикрепил соответствующий скриншот:
И действительно: на сайте realt.by можно
Однако вскоре объявление слегка подкорректировали, и информация о сталинских расстрелах исчезла. За комментарием KYKY позвонил по номеру риэлтора Михаила Юрьева, указанного на сайте. Михаил сообщил, что ничего о судьбе «расстрельного» объявление не знает. Но предположил, что заявленная информация – скорее всего, выдержки из исторических журналов, но никак не плод творчества рекламщика.
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Прогрессивный маркетинг беларуских риэлторов не знает границ: в Минске продают квартиру для желающих прикоснуться к эпохе сталинских расстрелов. «Для...
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