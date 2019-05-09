В Минске продают квартиру для всех, кто хочет вернуться в эпоху сталинских репрессий

Источник материала: KYKY

Прогрессивный маркетинг беларуских риэлторов не знает границ: в Минске продают квартиру для желающих прикоснуться к эпохе сталинских расстрелов. «Для понимающих».

На причудливое объявление обратил внимание журналист Вадим Шмыгов. Он опубликовал пост в Facebook и прикрепил соответствующий скриншот:

И действительно: на сайте realt.by можно найти лот, в котором «эпохальная» квартира по адресу Партизанский проспект, 9 выставлена на продажу. Как заявлено в объявлении, недвижимость «заряжена положительной энергетикой». Риэлторы с гордостью утверждают, что таких домов больше нет, а вот раньше к труду подходили куда более ответственно: «за халтуру – расстрел», «украл строительные материалы – расстрел», «не пришел на работу – расстрел». Просят за нее 170 829 рублей (около 81 тысячи долларов).

Однако вскоре объявление слегка подкорректировали, и информация о сталинских расстрелах исчезла. За комментарием KYKY позвонил по номеру риэлтора Михаила Юрьева, указанного на сайте. Михаил сообщил, что ничего о судьбе «расстрельного» объявление не знает. Но предположил, что заявленная информация – скорее всего, выдержки из исторических журналов, но никак не плод творчества рекламщика.