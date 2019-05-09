Самые фотогеничные европейские города

Источник материала: Интерфакс

Туристический сайт Big 7 Travel составил рейтинг городов и местностей, наиболее популярных в Instagram.

Места в топе распределялись посредством комплексной системы оценки, сопоставляющей число хештегов и геотегов в соцсети. Кроме того, учитывались и результаты прямого опроса аудитории.

В результате на первом месте оказался хорватский Дубровник (этому посодействовал сериал "Игра престолов", где город был использован как "Королевская гавань").



На втором – Исландия, далее – Шотландское высокогорье. Кроме того в первую пятерку вошли Будапешт и Котсволдс.

Любопытно, что власти города Дубровник не очень в восторге от его популярности.