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Самые фотогеничные европейские города

10.05.2019 13:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Туристический сайт Big 7 Travel составил рейтинг городов и местностей, наиболее популярных в Instagram.

Места в топе распределялись посредством комплексной системы оценки, сопоставляющей число хештегов и геотегов в соцсети. Кроме того, учитывались и результаты прямого опроса аудитории.

В результате на первом месте оказался хорватский Дубровник (этому посодействовал сериал "Игра престолов", где город был использован как "Королевская гавань").

Самые фотогеничные европейские города
На втором – Исландия, далее – Шотландское высокогорье. Кроме того в первую пятерку вошли Будапешт и Котсволдс.

Любопытно, что власти города Дубровник не очень в восторге от его популярности.

 
 
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Туристический сайт Big 7 Travel составил рейтинг городов и местностей, наиболее популярных в Instagram. Места в топе распределялись посредством комплексной системы оценки,...
 
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