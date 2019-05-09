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Самые фотогеничные европейские города
Источник материала: Интерфакс
Туристический сайт Big 7 Travel составил рейтинг городов и местностей, наиболее популярных в Instagram.
Места в топе распределялись посредством комплексной системы оценки, сопоставляющей число хештегов и геотегов в соцсети. Кроме того, учитывались и результаты прямого опроса аудитории.
В результате на первом месте оказался хорватский Дубровник (этому посодействовал сериал "Игра престолов", где город был использован как "Королевская гавань").
Любопытно, что власти города Дубровник не очень в восторге от его популярности.
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Туристический сайт Big 7 Travel составил рейтинг городов и местностей, наиболее популярных в Instagram. Места в топе распределялись посредством комплексной системы оценки,...
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