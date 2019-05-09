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Масштабную замену лифтов проводят в Минске

10.05.2019 13:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Минске проводится масштабная замена лифтов в жилых зданиях, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на главного инженера ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Владимира Лебедя.

"Минск сегодня переживает, наверное, самое масштабное обновление лифтового оборудования за всю историю. Программой "Комфортное жилье" на 2016–2020 годы в жилом фонде предусмотрено заменить 7173 лифта, прослуживших 25 и более лет. В 2019-м и 2020-м их предстоит поменять по 2095 единиц" , - рассказал В.Лебедь.

В текущем году больше всего лифтов пройдет обновление во Фрунзенском районе — 402, в Заводском — 298, Ленинском — 278, Первомайском — 254, Октябрьском — 236.

"Хочу попросить минчан, живущих в домах, в которых уже идет замена лифтов или она только предстоит, с пониманием относиться к временным неудобствам. Лифты относятся к оборудованию повышенной опасности, поэтому весь предусмотренный технологический процесс должен соблюдаться с особой тщательностью. Отсюда и сроки работ. Новые лифты более комфортные, надежные и долговечные. Срок их эксплуатации — не менее 30 лет.", - подчеркнул главный инженер.

Графики замены лифтов можно узнать на сайтах ЖКХ районных администраций.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проводится масштабная замена лифтов в жилых зданиях, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на главного инженера ГО "Минское городское жилищное...
 
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