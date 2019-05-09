Победители 13 международных учебных олимпиад смогут поступить в вузы и ссузы без вступительных испытаний
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Источник материала:
Интерфакс
Министерство образования своим постановлением №42 от 29 апреля установило перечень международных олимпиад, победители (дипломы I, II, III степени) которых имеют право на зачисление без вступительных испытаний в учреждения образования для получения высшего образования I ступени, среднего специального образования в 2019 году.
Тест документа опубликован на
Республики Беларусь. Национальном правовом интернет-портале
В перечень вошли следующие олимпиады:
60-я Международная математическая олимпиада – 2019 год, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
53-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии – 2017 год, Российская Федерация;
51-я Международная химическая олимпиада – 2019 год, Французская Республика;
50-я Международная физическая олимпиада – 2019 год, Государство Израиль;
31-я Международная олимпиада по информатике – 2019 год, Азербайджанская Республика;
30-я Международная биологическая олимпиада – 2019 год, Венгрия;
16-я Международная географическая олимпиада – 2019 год, Китайская Народная Республика;
8-я Европейская математическая олимпиада для девушек – 2019 год, Украина;
13-я Международная олимпиада по наукам о Земле – 2019 год, Республика Корея;
15-я Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике – 2019 год, Республика Казахстан;
13-я Международная олимпиада по астрономии и астрофизике – 2019 год, Венгрия;
6-я Международная географическая олимпиада школьников стран Балтийского региона – 2019 год, Российская Федерация;
Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» – 2018 год, Российская Федерация.
Данное постановление вступает в силу после официального опубликования.
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Министерство образования своим постановлением №42 от 29 апреля установило перечень международных олимпиад, победители (дипломы I, II, III степени) которых имеют право...
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