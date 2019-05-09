Победители 13 международных учебных олимпиад смогут поступить в вузы и ссузы без вступительных испытаний

Источник материала: Интерфакс

Министерство образования своим постановлением №42 от 29 апреля установило перечень международных олимпиад, победители (дипломы I, II, III степени) которых имеют право на зачисление без вступительных испытаний в учреждения образования для получения высшего образования I ступени, среднего специального образования в 2019 году.

Тест документа опубликован на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.

В перечень вошли следующие олимпиады:

60-я Международная математическая олимпиада – 2019 год, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

53-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии – 2017 год, Российская Федерация;

51-я Международная химическая олимпиада – 2019 год, Французская Республика;

50-я Международная физическая олимпиада – 2019 год, Государство Израиль;

31-я Международная олимпиада по информатике – 2019 год, Азербайджанская Республика;

30-я Международная биологическая олимпиада – 2019 год, Венгрия;

16-я Международная географическая олимпиада – 2019 год, Китайская Народная Республика;

8-я Европейская математическая олимпиада для девушек – 2019 год, Украина;

13-я Международная олимпиада по наукам о Земле – 2019 год, Республика Корея;

15-я Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике – 2019 год, Республика Казахстан;

13-я Международная олимпиада по астрономии и астрофизике – 2019 год, Венгрия;

6-я Международная географическая олимпиада школьников стран Балтийского региона – 2019 год, Российская Федерация;

Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» – 2018 год, Российская Федерация.

Данное постановление вступает в силу после официального опубликования.