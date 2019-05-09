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Победители 13 международных учебных олимпиад смогут поступить в вузы и ссузы без вступительных испытаний

10.05.2019 13:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство образования своим постановлением №42 от 29 апреля установило перечень международных олимпиад, победители (дипломы I, II, III степени) которых имеют право на зачисление без вступительных испытаний в учреждения образования для получения высшего образования I ступени, среднего специального образования в 2019 году.

Тест документа опубликован на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.

В перечень вошли следующие олимпиады:

  • 60-я Международная математическая олимпиада – 2019 год, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
  • 53-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии – 2017 год, Российская Федерация;
  • 51-я Международная химическая олимпиада – 2019 год, Французская Республика;
  • 50-я Международная физическая олимпиада – 2019 год, Государство Израиль;
  • 31-я Международная олимпиада по информатике – 2019 год, Азербайджанская Республика;
  • 30-я Международная биологическая олимпиада – 2019 год, Венгрия;
  • 16-я Международная географическая олимпиада – 2019 год, Китайская Народная Республика;
  • 8-я Европейская математическая олимпиада для девушек – 2019 год, Украина;
  • 13-я Международная олимпиада по наукам о Земле – 2019 год, Республика Корея;
  • 15-я Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике – 2019 год, Республика Казахстан;
  • 13-я Международная олимпиада по астрономии и астрофизике – 2019 год, Венгрия;
  • 6-я Международная географическая олимпиада школьников стран Балтийского региона – 2019 год, Российская Федерация;
  • Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» – 2018 год, Российская Федерация.

Данное постановление вступает в силу после официального опубликования.

 

 
 
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Министерство образования своим постановлением №42 от 29 апреля установило перечень международных олимпиад, победители (дипломы I, II, III степени) которых имеют право...
 
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