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Празднование Дня Победы прошло без происшествий - МВД

10.05.2019 12:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Празднование Дня Победы в Беларуси прошло без происшествий и чрезвычайных ситуаций, сообщили в министерстве внутренних дел.

"Во время праздничных мероприятий оперативная обстановка в стране была спокойная и контролируемая. В местах проведения массовых мероприятий не допущено происшествий и чрезвычайных ситуаций", - заявили в МВД.

В министерстве отметили, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несли службу в усиленном режиме, что позволило обеспечить надлежащий уровень охраны общественного порядка. "Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной, имущественной и дорожной безопасности граждан. Осложнений оперативной обстановки не допущено, задачи по обеспечению правопорядка выполнены", - подчеркнули там.

Всего, по информации МВД, 9 мая органами внутренних дел была обеспечена охрана общественного порядка при проведении более 500 массовых мероприятий. Традиционно самыми посещаемыми стали праздничные салюты, которые состоялись в 34 населенных пунктах страны.

 
 
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Празднование Дня Победы в Беларуси прошло без происшествий и чрезвычайных ситуаций, сообщили в министерстве внутренних дел. "Во время праздничных мероприятий...
 
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