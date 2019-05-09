В Минске ищут пропавшую без вести африканку

Источник материала: Интерфакс

В Минске пропала девушка-африканка, милиция ведет розыск, сообщили в Ленинском РУВД Минска.

"Ленинский РУВД Минска разыскивает без вести пропавшую Томпсон Джейн, 11.07.1993 года рождения, которая 8 мая около 22.00 ушла из дома по адресу: г. Минск. ул. Я.Лучины, 34-64 и ее местонахождение не известно", - отметили в РУВД.

По информации ведомства, приметы девушки: на вид 25 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, волос черный густой кудрявый.

Была одета: красный джемпер, черные джинсы, полосатые носки, балетки темно-синего цвета.





При себе имела: дорожный чемодан розового цвета, черная дамская сумочка, паспорт, вкладыш регистрации, свидетельство о рождении, международная банковская карточка банка Ганы, медицинская карта.

Лицам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении Томпсон Джейн просим сообщить по тел. 367-62-02, 8-029-558-35-55, 8-044-55-83-535 либо 102.