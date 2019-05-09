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Настоящее имя создателя Bitcoin обещают назвать через несколько дней

10.05.2019 12:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Создатель Bitcoin, спровоцировавший всплекс интереса к "валютам", основанным на технологии блокчейна, известен лишь под псевдонимом.

Однако несколько дней назад, как сообщает CCN, в сети появился сайт gotsatoshi.com с обещанием раскрыть настоящую личность таинственного "Сатоши Накамото" и с обратным отсчетом. Отсчет завершится 15 мая.

Как отмечают эксперты, раскрытие реальной личности "отца" биткоина, если, разумеется, загадочный сайт не является банальной спекуляцией на теме, позволит понять первоочередные мотивы "Сатоши Накамото". В частности, под этим именем может скрываться не один человек, а группа. И не исключено, что она представляет интересы  ЦРУ, АНБ или другой правительственной организации. Bitcoin вполне может быть инструментом для отслеживания незаконных торговцев - наркокартелей, нелегальных поставщиков оружия и т.д. 

"Мужчина, женщина или группа за японским псевдонимом достигли практически невозможного, оставаясь анонимными в течение десятилетия. Это настоящий подвиг в эпоху цифровых технологий", - подчеркивают в CNN.

 
 
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Создатель Bitcoin, спровоцировавший всплекс интереса к "валютам", основанным на технологии блокчейна, известен лишь под псевдонимом.
 
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