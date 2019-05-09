Настоящее имя создателя Bitcoin обещают назвать через несколько дней

Источник материала: Интерфакс

Создатель Bitcoin, спровоцировавший всплекс интереса к "валютам", основанным на технологии блокчейна, известен лишь под псевдонимом.

Однако несколько дней назад, как сообщает CCN , в сети появился сайт gotsatoshi.com с обещанием раскрыть настоящую личность таинственного "Сатоши Накамото" и с обратным отсчетом. Отсчет завершится 15 мая.

Как отмечают эксперты, раскрытие реальной личности "отца" биткоина, если, разумеется, загадочный сайт не является банальной спекуляцией на теме, позволит понять первоочередные мотивы "Сатоши Накамото". В частности, под этим именем может скрываться не один человек, а группа. И не исключено, что она представляет интересы ЦРУ, АНБ или другой правительственной организации. Bitcoin вполне может быть инструментом для отслеживания незаконных торговцев - наркокартелей, нелегальных поставщиков оружия и т.д.

"Мужчина, женщина или группа за японским псевдонимом достигли практически невозможного, оставаясь анонимными в течение десятилетия. Это настоящий подвиг в эпоху цифровых технологий", - подчеркивают в CNN.