|
Настоящее имя создателя Bitcoin обещают назвать через несколько дней
Источник материала: Интерфакс
Создатель Bitcoin, спровоцировавший всплекс интереса к "валютам", основанным на технологии блокчейна, известен лишь под псевдонимом.
Однако несколько дней назад, как сообщает
Как отмечают эксперты, раскрытие реальной личности "отца" биткоина, если, разумеется, загадочный сайт не является банальной спекуляцией на теме, позволит понять первоочередные мотивы "Сатоши Накамото". В частности, под этим именем может скрываться не один человек, а группа. И не исключено, что она представляет интересы ЦРУ, АНБ или другой правительственной организации. Bitcoin вполне может быть инструментом для отслеживания незаконных торговцев - наркокартелей, нелегальных поставщиков оружия и т.д.
"Мужчина, женщина или группа за японским псевдонимом достигли практически невозможного, оставаясь анонимными в течение десятилетия. Это настоящий подвиг в эпоху цифровых технологий", - подчеркивают в CNN.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создатель Bitcoin, спровоцировавший всплекс интереса к "валютам", основанным на технологии блокчейна, известен лишь под псевдонимом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)