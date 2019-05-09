Ингушского блогера Нальгиева высылают из Беларуси – БАЖ

Источник материала: Интерфакс

ОО "Белорусская ассоциация журналистов" сообщает о высылке задержанного в Беларуси ингушского блогера Исмаила Нальгиева.

"Утром 10 мая адвокату ингушского оппозиционного блогера Исмаила Нальгиева, задержанного ранее в минском аэропорту, сообщили, что решение о его высылке уже принято начальником ОГиМ Октябрьского района", - говорится в сообщении пресс-службы БАЖ.

По ее информации, И.Нальгиев находится в изоляторе временного содержания в Минске, его адвокат пытается обжаловать высылку из Беларуси.

И.Нальгиев был задержан в минском аэропорту 8 мая при выезде из Беларуси. Ему сообщили, что он якобы находится в российском списке разыскиваемых лиц.