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Ингушского блогера Нальгиева высылают из Беларуси – БАЖ

10.05.2019 12:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ОО "Белорусская ассоциация журналистов" сообщает о высылке задержанного в Беларуси ингушского блогера Исмаила Нальгиева.

"Утром 10 мая адвокату ингушского оппозиционного блогера Исмаила Нальгиева, задержанного ранее в минском аэропорту, сообщили, что решение о его высылке уже принято начальником ОГиМ Октябрьского района", - говорится в сообщении пресс-службы БАЖ.

По ее информации, И.Нальгиев  находится в изоляторе временного содержания в Минске, его адвокат пытается обжаловать высылку из Беларуси.

И.Нальгиев был задержан в минском аэропорту 8 мая при выезде из Беларуси. Ему сообщили, что он якобы находится в российском списке разыскиваемых лиц.

 
Теги: Минск
 
 
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ОО "Белорусская ассоциация журналистов" сообщает о высылке задержанного в Беларуси ингушского блогера Исмаила Нальгиева. "Утром 10 мая адвокату ингушского...
 
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