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Консул Казахстана подарил книги брестской библиотеке
Источник материала: Интерфакс
Консул Республики Казахстан в Бресте Эльдар Кунаев подарил городской библиотеке им. А.С.Пушикна книги, сообщили в Брестском городском исполнительном комитете.
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Консул Республики Казахстан в Бресте Эльдар Кунаев подарил городской библиотеке им. А.С.Пушикна книги, сообщили в Брестском городском исполнительном комитете.
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