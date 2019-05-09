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Консул Казахстана подарил книги брестской библиотеке

10.05.2019 11:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Консул Республики Казахстан в Бресте Эльдар Кунаев подарил городской библиотеке им. А.С.Пушикна книги, сообщили в Брестском городском исполнительном комитете.

Консул Казахстана подарил книги брестской библиотеке
Подарок был приурочен ко Дню Победы. Первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук поблагодарил консула,  отметив "высокое качество подаренных книг и глубокую информативность, отражающую успехи экономического развития Республики Казахстан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Брестского горисполкома.

 
Теги: Брест
 
 
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Консул Республики Казахстан в Бресте Эльдар Кунаев подарил городской библиотеке им. А.С.Пушикна книги, сообщили в Брестском городском исполнительном комитете.
 
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