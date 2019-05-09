БГПК СНОВА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ!

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Одной из площадок, где ребята могут проявить себя, является Республиканский фестиваль «Лестница успеха» (в этом году приняли участие 23 команды из различных областей и городов Беларуси и Украины), основная цель которого - развитие малого предпринимательства среди молодежи и создание условий для активного и эффективного участия молодежи в социально-экономической жизни общества.

Уже с 2011 года учащиеся-экономисты Филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж» с неизменным успехом принимают участие в этом масштабном бизнес-проекте.

Не исключением стал и 2019 год.

Участию в Фестивале предшествовала значительная подготовительная работа дружной работы команды учащихся и педагогов (Петух В.А, Шамардиной Э.П.). В течение трех месяцев ребята осваивали новые возможности интернет-технологий для привлечения внимания к ЗОЖ, снимали мотивационный видеоролик, посвященный II Европейским играм, постигали основы бизнес-технологий и генерировали бизнес-идеи, направленные на решение проблем и продвижение здорового образа жизни. Результаты своей исследовательской и творческой работы представили в виде видеоролика, плакатов, бизнес-плана, отстаивали свою идею в нелегкой конкурентной борьбе на бизнес-ринге, проводили рекламную кампанию своей идеи, участвовали в бизнес-игре «Налоговый консультант….

И вот результат: команда отделения приборостроения и экономики Филиала БНТУ «БГПК» в составе Ярош Анастасии, Дорошенко Дмитрия, Голикова Юрия, Ошуркевич Алины, Даниловича Алексея привезла ДИПЛОМ Министерства образования Республики Беларусь 2 СТЕПЕНИ в номинации «Бизнес-канва» и ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ в номинации «Видеоролик «Выйди из сети»» ( https://www.youtube.com/watch?v=8wjciCh8bwQ&t=60s ).

Кроме того, программа Фестиваля «Лестница успеха 2019» была насыщенная и разнообразная, включала тренинги и мастер-классы от профессионалов бизнеса, выступления представителей ПРООН, «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», Ассоциации налогоплательщиков, ООО «Агентство Владимира Гревцова», Ассоциации «Белфранчайзинг», института предпринимательской деятельности, «БизнесКнигаВиАйПи» и др.

Деловая атмосфера Фестиваля, общение с экспертами и обмен идеями позволили ребятам получить новые знания, практические навыки, расширили кругозор и деловые контакты, что так ценно в современных условиях.

Э. Шамардина