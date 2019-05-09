Источник материала: Новости Волковыска

По словам Жеронима Петровича, РФ продолжает считать сферой собственных интересов все постсоветское пространство. При этом руководитель Центра восточноевропейских исследований в статье, опубликованной изданием Neue Zürcher Zeitung, объяснил, что для России важно не утратить свое влияние на соседние страны.

Жероним Петрович отметил, что Москва продолжает рассматривать постсоветское пространство как сферу собственных интересов. Еще в 2011 году Путин представил свой амбициозный проект – Евразийский союз, который задумывался как противовес Евросоюзу. Однако уход Украины из-под влияния РФ разрушил планы Кремля. Вместо этого Москва теперь продвигает проект «Великая Азия», в котором Россия позиционирует себя как фактор силы между двумя континентами.

Однако успешным этот проект может быть лишь в том случае, если РФ не утратит своего влияния на соседние государства. В рамках Евразийского союза акцент делается вовсе не на восстановлении СССР. Кроме того, РФ в данном случае интересует не только экономика. Приоритетом для Москвы является геополитика. Она стремиться повысь с помощью региональных альянсов международный авторитет страны.