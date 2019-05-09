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В Румынии найдено тело белоруса, пропавшего два месяца назад

10.05.2019 15:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Румынии найдено тело белоруса, пропавшего два месяца назад
Поисково-спасательный отряд "Ангел"

Как стало известно, 47-летний Дмитрий Костиков выехал из Беларуси в Украину в начале марта и пропал. Он перестал выходить на связь с родными. Все это время поисками мужчины занимались правоохранители и волонтеры.

В Румынии найдено тело белоруса, пропавшего два месяца назад В лесу возле Волковыска нашли тело пропавшего мужчины

Выяснилось, что мужчина разбился на вертолете на юго-востоке Румынии. Обломки транспортного средства и тело пилота были найдены в труднодоступной местности в лесу. Состояние тела свидетельствует о том, что крушение произошло довольно давно.

Местные СМИ предполагают, что вертолет мог использоваться для незаконного оборота сигарет. Вполне возможно, что транспорт врезался в дерево из-за перегрузки. Разрешения на полет по территории Румынии пилот не имел. По данному факту ведется разбирательство.

В Румынии найдено тело белоруса, пропавшего два месяца назад
 
 
 
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Пропавший без вести в начале марта уроженец Витебска Дмитрий Костиков найден погибшим в Румынии.
 
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