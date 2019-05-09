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Налоги и льготы. Что изменилось в белорусском законодательстве в апреле

10.05.2019 13:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Налоги и льготы. Что изменилось в белорусском законодательстве в апреле
Фото из открытых источников

Налоги и льготы. Что изменилось в белорусском законодательстве в апреле«АиФ» рассказывает о самых интересных новациях с помощью адвоката Минской областной коллегии адвокатов Марианны ГРИНЕВИЧ.

Оружие

16 апреля 2019 года вступило в силу Постановление Совмина от 13 февраля 2019 г. №92, которым утвержден новый Перечень заболеваний и физических недостатков граждан, при наличии которых противопоказано владение оружием.

- Так, к примеру, владение оружием противопоказано при психических расстройствах, расстройствах поведения и болезнях нервной системы (умственной отсталости, шизофрении, шизотипических и бредовых расстройствах; невротических расстройствах, связанных со стрессом; психических и поведенческих расстройствах вследствие употребления психоактивных веществ, травмах центральной нервной системы (ЦНС), и (или) заболеваниях ЦНС любой этиологии, эпилепсии, синкопальном состоянии (обморок) и др.), при определенных болезнях глаза и его придаточного аппарата, некоторых болезнях уха и сосцевидного отростка, травмах опорно-двигательного аппарата, и (или) заболеваниях опорно-двигательного аппарата, и (или) их последствиях (к примеру, при отсутствии одной верхней конечности либо обеих верхних конечностей).

В то же время Постановлением Минздрава от 12 апреля 2019 г. №28 определены условия, при соблюдении которых граждане с некоторыми заболеваниями и физическими недостатками все-таки смогут владеть оружием.

Налоги и льготы. Что изменилось в белорусском законодательстве в апреле Как по закону наказать обидчика, который оскорбил вас в Интернете?

- Вопрос о возможности владения оружием при психических и поведенческих расстройствах вследствие употребления психоактивных веществ решается на основании заключения ВКК при ремиссии в течение 5 и более лет; при обмороках любой этиологии - в случае их отсутствия в течение не менее 2 лет медицинского наблюдения после последнего или единственного обморока, причем это придётся подтвердить медицинскими документами и диагностикой, направленной на исключение органических заболеваний ЦНС и системы кровообращения; при привычном вывихе в крупном суставе одной или обеих верхних конечностей - в случае отсутствия рецидивов вывихов в течение года.

Новая структура

Указом президента от 12 февраля 2019 г. №49 создаётся Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ). Этим же Указом предусмотрена ликвидация Информационно-аналитического центра при Администрации президента Республики Беларусь в двухмесячный срок.

Основные задачи БИСИ:

  • анализ и исследование внешнеполитических и внутриполитических процессов, социально-экономических отношений, отношений в информационной сфере и тенденций их развития;
  • информационно-аналитическое обеспечение президента, его администрации, Государственного секретариата Совета Безопасности, Совмина и иных госорганов по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики.

Налоги

В апреле 2019 г. вступило в силу решение Минского городского совета депутатов от 20 марта 2019 г. №117, в соответствии с которым внесены изменения в решение Минского городского Совета депутатов от 24 ноября 2010 г. №60 «Об установлении и введении в действие налога за владение собаками».

Налоги и льготы. Что изменилось в белорусском законодательстве в апреле Какой подоходный налог был в СССР?

- Теперь от налога за владение собаками на территории Минска освобождаются не только владельцы собак, являющиеся инвалидами по зрению, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью; неработающие пенсионеры, а также инвалиды I и II группы при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных членов семьи - за одну собаку, но и владельцы собак, проживающие в одноквартирных, блокированных* жилых домах, при условии содержания ими не более одной собаки, в случае если собака не используется в предпринимательской деятельности.

А вот ставка самого налога за налоговый период (3 месяца) осталась прежней:

  • 1 базовая величина - за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных (1 б.в. - 25,5 руб.);
  • 0,3 базовой величины - в иных случаях.

Льготы

В целях оказания поддержки инвалидам и многодетным семьям издан Указ президента от 10 апреля 2019 г. №140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов». Документ уже вступил в силу.

- В соответствии с указом при ввозе на территорию Беларуси в течение года одного транспортного средства для личного пользования однократно будут возмещаться из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Республики Беларусь транспортных средств для личного пользования, таким категориям граждан, постоянно проживающим на территории республики, как инвалиды I или II группы, а также родители (усыновители, удочерители) в многодетных семьях.

Подтверждающие документы представляются непосредственно при таможенном декларировании ТС либо в течение одного года со дня его выпуска в свободное обращение в таможенный орган, осуществивший такой выпуск.

- Следует отметить, что действие Указа №140 не распространяется на таможенные пошлины, налоги, уплаченные в отношении транспортных средств, выпущенных в свободное обращение до вступления в его силу, - то есть обратной силы Указ №140 не имеет.

 

*Блокированный жилой дом в соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь - жилой дом, состоящий из двух и более квартир или двух и более квартир и вспомогательных помещений, каждая из которых имеет вход непосредственно с придомовой территории. Одноквартирный жилой дом - жилой дом, состоящий из одной квартиры, имеющей вход непосредственно с придомовой территории.

 
Теги: Минск
 
 
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