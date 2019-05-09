Суд вынес приговор водителю, который в Минске протаранил два авто и тяжело травмировал пешехода

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя грузовика, устроившего аварию с тяжелыми последствиями на Партизанском проспекте в Минске, к 3,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.



Фото: ГАИ Минска

Напомним, авария произошла днем 14 января на Партизанском проспекте столицы. Водитель Peugeot буксировал на гибкой сцепке авто такой же марки. Автомобили ехали во второй полосе проспекта, но в какой-то момент из-за неисправности им пришлось остановиться. Когда легковушки прекратили движение, в них врезался грузовик Iveco, который ехал в той же полосе. От удара Peugeot 306 сместился вперед и совершил наезд на стоящих перед ним мужчин, а также еще один Peugeot.

В результате ДТП один из пешеходов получил травмы, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни.



Фото: ГАИ Минска

В ходе следствия выяснилось, что водитель грузовика ехал со скоростью около 72,7 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. Мужчина проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке и ее изменениям, не учел интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, а также особенности транспортного средства с грузом массой около 1000 кг, отвлекся от управления и совершил наезд на остановившиеся автомобили, которые должен и в состоянии был своевременно обнаружить.

Суд Заводского района столицы признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к 3,5 года «домашней химии» с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.