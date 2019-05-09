ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сила молчит, слабость кричит». Андрей Сидоренко - о белорусском хоккее, сборной и Захарове

10.05.2019 14:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Андрей Сидоренко находился у руля сборной Беларуси по хоккею, которая после прошлогоднего вылета в первый дивизион вернула право выступать в числе лучших команд на ЧМ-2020. Сейчас это воспринимается как должное, а ведь несколько недель назад в нашем хоккее было горячо. Михаил Захаров предлагал уволить Сидоренко с обоснованием «Чего тянуть?». О том, рассчитывают ли на Сидоренко в дальнейшем, станет известно после олимпийского собрания с участием президента страны — оно пройдет 14 мая. Пока же в большом интервью SPORT.TUT.BY Андрей Михайлович защищает сборную от нападок, вспоминает о конфликте с Захаровым из 90-х и днях в роли главкома минского «Динамо» в минувшем сезоне.


«Нашу сборную отличало глубокое чувство патриотизма. Никогда с таким не сталкивался»

— Перед поездкой в Нур-Султан на чемпионат мира в первом дивизионе вы не следили за публичными высказываниями о сборной — в частности, за выступлениями Михаила Захарова. А по приезду с чемпионата — прочли и почувствовали себя оплеванным. Стоило ли тянуть с ответом Захарову?

— Приведу цитату Уинстона Черчилля: «Ты никогда не пройдешь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку». Я следовал этому принципу и был нацелен на достижение результата. Конечно, неприятно слышать гадости о команде, о себе. Мол, вот этот Сидоренко! Как он вообще оказался в сборной?!

Да потому что команда вылетела в пердив! А почему мы побывали там, нужно спросить у людей, которые занимались хоккеем в Беларуси до того, как год назад я принял сборную. Геннадий Савилов, с 2018-го новый глава федерации, так и говорит: поражен, что кто-то взялся за эту работу. Нет, желающие были, но, понимаете, просили большие деньги. Федерация отказалась от их услуг, пригласила Сидоренко. Я сперва не хотел давать согласия из-за… Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. А потом подумал: «Ладно, кризис — это шанс».

— Ваш тренерский путь показывает, что вы никогда не боялись принимать проблемные команды.

— Да, меня частенько называли «пожарным». Ситуация в белорусском хоккее непростая. Почему не провели смену поколений? До последнего «выползали» за счет игроков, воспитанных в советское время или в первые годы независимости Беларуси в силу сильных традиций советской школы хоккея. А кого воспитали, чтобы рассчитывать на успехи сборной в наши дни? Где топовые игроки? Что-то не вижу.

Прозевали момент, чтобы принять превентивные меры. И теперь, когда вместо решения проблемы мы переходим на личности, толку никакого. На тренерском совете при федерации штаб сборной в течение года только и слышал: «Не выступите хорошо, всех казнят!» Пусть бы хоть раз председатель тренерского совета (сейчас это Михаил Захаров. — Прим.ред.) предложил нам помощь! Спросил бы, что нужно сделать, чтобы помочь решить задачу по выходу в элиту.

К счастью, есть талантливые ребята в Беларуси, и они здорово проявляют себя на молодежном и юниорском уровнях. Все хотят, чтобы наша молодежь поскорее влилась во взрослую команду. Им бы дозреть да «повариться» в компании мужиков. А нам, тренерам, надо засучить рукава и пахать. Иного не дано, если хотим побеждать в элите мирового хоккея.


— Почему вы решили высказаться после возвращения из Казахстана?

— Хочу защитить свою команду. Один из хоккеистов — фамилию называть не буду — до начала чемпионата поделился со мной переживаниями: «Как можно? Мы решаем задачу для всего белорусского хоккея. Но ни в вас, Андрей Михайлович, ни в нас не верят и с ног до головы „поливают“». Пришлось объяснять человеку.

— Ну-ка.

— «Думаю, надо делом показать, чего мы стоим. А ты сам решай», — мои слова игроку.

Что отличало сборную образца 2019 года, так это глубокое чувство патриотизма. Никогда не сталкивался с чем-то подобным! «Давай, пошли за Беларусь!» — заводили друг друга хоккеисты. Их мотивировал сам факт игры за страну, а не деньги. Без денег такой по-спортивному задорной была атмосфера в команде. Обычно дела обстоят по-другому.

Вспоминаю 1996 год. Я — главный тренер сборной, Захаров в ней. Подошел ко мне вместе с Андреем Ковалевым накануне чемпионата мира в группе В (первый дивизион. — Прим.ред.) и говорит: «Нам дали мало премиальных. Давайте „снимать“ председателя федерации хоккея Льва Конторовича!» Владимир Бережков в ту пору трудился вице-президентом федерации. Я ему: «Нет, не возьму этих людей — ради команды». Захаров узнал и пригрозил: «Тебя в сборной не будет». В 2019-м я как будто вернулся в 1996-й.

Справка

В 1996 году Михаил Захаров стал инициатором «письма 23-х» с требованием отставки Андрея Сидоренко и подписями игроков национальной команды. Руслан Салей, Сергей Еркович и Андрей Скабелка не поддержали Захарова.

— Сидоренко позвал меня в «Динамо» и сборную, помог как хоккеисту стать лучше, дал возможность совершенствоваться как игроку, — рассказал Салей в своей книге «Просто лучший. Simply the Best». — Поэтому чисто по-человечески я не мог подписать это письмо. Это было бы непорядочно с моей стороны, каким бы тренером — хорошим или плохим, по мнению многих, — он ни был. А на мой взгляд, Андрей Михайлович — грамотный и квалифицированный специалист. Да и как человек он никогда ничего дурного мне не сделал. С моральной точки зрения я не мог отвернуться от Сидоренко, а тем более «плюнуть» в его сторону своей подписью — воспитан иначе.

Еще раз: в Казахстан наши поехали работать без денег. Если сравнивать отношение к сборной у нас и в Казахстане, то у них все возможное сделали для команды: раздали паспорта иностранцам, сильнейших хоккеистов подписали в «Барыс». На следующий день после завершения чемпионата команду пригласили на прием к премьер-министру Аскару Мамину, ребятам дали премиальные. Их носят на руках.

У нас… была команда не звезд, а тренерская команда. В непростых условиях — прежде всего, кадровых, выполнили задачу — вернулись в элиту.

— Кто убеждал канадца Джеффа Платта и американца Ника Бэйлена помочь сборной в пердиве?

— Мосты наводил все тот же Бережков (нынче спортивный директор федерации хоккея. — Прим.ред.), он представил меня Джеффу и Нику. Платт хорошо говорит по-русски и не стеснялся своей речи в разговоре со мной. Общение с ним начал издалека: как дела дома, как здоровье. Смотрел все его матчи, так что при встрече мог отметить, что такой-то его гол мне понравился. Позже мы перешли к конкретным вещам. Джеффа интересовало, где он будет играть и какой будет атмосфера в сборной, так как, по его мнению, в последние годы она оставляла желать лучшего. На чемпионате мира 2018 года Джеффу хотелось собрать вещи и покинуть команду до завершения турнира. Он и другие хоккеисты много чего рассказали мне о ЧМ-2018… На протяжении всего сезона мы контактировали с Джеффом. Он сомневался, но все-таки поверил мне.

— Поладили ли Платт и Александр Китаров, которого вы назначили капитаном сборной? Китаров, равно как и Дмитрий Коробов, ставил в упрек Джеффу необоснованное удаление в матче с австрийцами на ЧМ-2018, за которым последовал пропущенный гол в меньшинстве. В итоге сборная крупно проиграла (0:4) и оказалась в пердиве.

— Саша и Джефф нашли общий язык. Первый был у меня капитаном, второй — ассистентом капитана. В раздевалке они сидели рядом. Да, у меня тоже были опасения, как поведет себя Платт. А он стал частью нашей семьи: расположил к себе игроков, шутил. Ему было интересно готовиться к матчам. Например, к поединку со Словенией, а там — и как играет звезда НХЛ Анже Копитар, и куда надо бросать вратарю, и многое другое. Платт дотошный. Приятно, когда видишь горящие глаза хоккеиста.







Ник Бэйлен тоже был обижен на то, как с ним обошлись в Минске — вышвырнули из «Динамо» [при Крэйге Вудкрофте]. Говорил ему, что в жизни все бывает. Надо уметь выходить из сложных ситуаций и двигаться дальше, несмотря на ни на что.

— С 2017 года Бэйлен выступает за челябинский «Трактор», а вы как раз родом из Челябинска, где до сих пор живет ваша мама.

— Все верно. С Ником уже можно поговорить про Урал, посмеяться над шутками из шоу «Наша Russia» про челябинских мужиков. «Ты, смотрю, тоже возмужал», — подначивал Ника. Спасибо ему и Джеффу! Оба могли со мной даже не разговаривать. Они не были привязаны к минскому «Динамо», чтобы требовать от них выступления за сборную. У них на руках имелись контракты с командами КХЛ! Новость про подписание с «Автомобилистом» прошла позже, чем Платт договорился с Екатеринбургом. Бэйлен продлил соглашение с «Трактором». То есть они не преследовали цели найти новую работу через выступление на чемпионате мира, но поехали. Поехали и не валяли дурака, а были лидерами сборной.

Спасибо всем моим хоккеистам, в том числе тем, которых отправил домой в ходе подготовки к чемпионату. С каждым в такой ситуации разговаривал лично — глаза в глаза. Они все — достойные люди.

— В 2015 году в четвертьфинале чемпионата мира сборная уступила канадцам — 0:9. Президент посчитал, что это позорище. В 2018 году наши проиграли австрийцам. Слова президента — «их место там», в пердиве. Команда под вашим управлением допустила осечку с южнокорейцами (1:4). Если Александр Лукашенко скажет, что это позор, какой будет ваша реакция?

— Не могу сказать. Не знаю. Южной Корее проиграли, потому что не хватило эмоций после досрочного решения главной задачи — повышения в классе. На этом этапе турнира мы полностью выложились, одержав три победы на старте и сведя матч с Казахстаном вничью в основное время. Мы, правда, хотели завершить чемпионат на победной ноте, хотели поставить жирный восклицательный знак. Увы, не хватило физических и моральных сил.

Еще минутка благодарностей, если позволите. Спасибо нашим сервисменам, массажистам, видеоператору Борису Королю, который каждый день к утренним собраниям предоставлял анализ по сопернику и нашей игре. Спасибо сотрудникам федерации. Да, средств не хватает, но люди отдавались работе и заслуживают теплых слов. Пусть они прозвучат в прессе, раз уж чиновники замерли в ожидании.

«В опросе на лучшего хоккеиста года в Беларуси проголосую за Платта»

— В 2017 году Лукашенко назвал банкиров «жирными котами» — из-за высоких бонусов и в целом несоизмеримых со средним достатком белоруса доходов. Не под запись вы сказали, что не хотели брать в сборную «жирных котов».

— Копитара тоже можно назвать «жирным котом». Сколько он получает в «Лос-Анджелес Кингз»? Двеннадцать миллионов долларов? Приехал играть за Словению, пусть и в пердив. Дай Бог, чтобы наши хоккеисты тоже имели хорошие зарплаты, но когда дело касается сборной, у них, как у Копитара, должно быть чувство патриотизма.

Повторюсь, ни один игрок сборной в этом году не спросил о премиальных.

— Почему Платт и Бэйлен приехали в сборную, а некоторые воспитанники белорусской школы хоккея, как Андрей Стась, — нет? Стась и не он один ранее отказались от выступления за Беларусь ради контрактов в клубах КХЛ, где при наличии российского спортивного гражданства выводились из-под статуса легионера.

— Я не осуждаю наших вчерашних «отказников» (с сентбяря 2018 года белорусы не считаются легионерами в КХЛ. — Прим.ред.), а у их отсутствия в сборной в этом году есть объективная причина — повреждения. Стась давал добро на поездку в Казахстан. Раз так, я его не дергал. Однако после длинного сезона у него оказалось порвано сухожилие в районе ключицы. Наши доктора связывались с врачом «Авангарда», за который выступает Андрей, и получили подтвреждение информации.

На Илью Шинкевича в сборной заказали клюшки, сшили ему свитер. Его приезду также помешала травма. То же касается Николая Стасенко и Владимира Денисова. Верю, что в будущем эти хоккеисты помогут сборной.

— Потому что белорусы больше не легионеры в КХЛ?

— Да… Видите, перебрали с вами хоккеистов. А сколько еще травмированных в «Динамо»! Планировали увидеть на чемпионате мира один состав, а поехали с игроками, которых проверяли в товарищеских поединках и наигрывали, словно предвидели кадровые проблемы.

— Артем Демков в Нур-Султане играл в первом звене вместе с Платтом, притом что на ЧМ-2015 года, что было относительно недавно, Артем был только тринадцатым нападающим.

— И посмотрите, какую интересную тройку мы создали с Демковым и Платтом!.. У каждого сочетания в нашей команде была своя роль. Звено Артема Волкова — сдерживающее. Его мы выставляли против сильнейших звеньев соперника. Братья Малявко закрыли меньшинство — работоспособные рябята. Я доверял молодежи. Егор Шарангович умеет втащить шайбу в зону атаки. Другой форвард Максим Сушко хорошо закрывает обзор вратарю. Оба выходили у меня в спецбригадах. Защитника Илью Соловьева брал в Казахстан «для поддержания штанов», а там несколько ведущих оборонцев получили повреждения. Илья не стушевался, растет парень.

В целом мы собрали вместе быстрых хоккеистов, что означало, что мы можем прессинговать. От игры к игре команда прибавляла и делала это в условиях чемпионата мира, так как спаррингов перед турниром у нас не было.







— 0:2 с Литвой на старте чемпионата — о чем думали?

— Нехорошая эмоция… Хотелось высказаться. Сдержался. 0:2 — следствие детских ошибок. Поговорили с ребятами нормально, без крика. Вработались — и пошло-поехало.

Я ведь обращал внимание хоккеистов на то, что литовцы в своем лучшем состоянии делают результат в начале поединка и смотрят, не опустят ли руки соперники. Если да — добивают. Мы не сломались. Лавка «жила». Знали, за счет каких сильных качеств все равно выйдем из положения победителями.

— Пожалуй, ваш самый сильный ход — выставить на решающий матч с Казахстаном 22-летнего вратаря Александра Осипкова. Осипков не подкачал, отразив 35 бросков в основное время и еще 4 — в овертайме. А ведь в «Юности» он является сменщиком Игоря Брикуна, то есть запасным голкипером.

— Осипкова приметил в августе прошлого года во время розыгрыша Кубка Салея. Молодой, перспективный. Стал собирать на него информацию у тренеров по вратарям Алексея Щебланова и Сергея Шабанова. Шабанова, кстати, в свое время именно я открыл как вратаря для сборной… Сейчас привлек в свой тренерский штаб другого бывшего вратаря сборной Виталия Коваля. «Гонял» его на матчи «Юности», чтобы смотрел на Осипкова вживую и мог дать оценку, подойдет он нам по стилю или нет.

Выставить Осипкова против Казахстана было рискованным решением, согласен. Понимали, что соперник будет действовать активно и что будет много бросков по нашим воротам. Дима Мильчаков — опытный вратарь, помог нам в других поединках. А в игре с Казахстаном от вратаря требовалось быстро передвигаться. Ставка на резкого Осипкова укладывался в эту логику. После Литвы сказал Ковалю: «Готовь Осипкова на Казахстан: или я попаду с этим решением, или нет».

Саша расстроился из-за быстрого гола в начале матча с казахами, потом счет стал 0:2. Мы продолжали работать, и Осипков в оставшуюся часть встречи показал себя красавцем. Я считаю, что он выиграл нам решающее очко для возвращения в элитный дивизион.

— А что Мильчаков?

— Другой бы насупился из-за выбора не в его пользу, но не Дима. Он был на позитиве. Создавал рабочую атсмосферу на скамейке, поддерживал пацанов.


— В Бедаруси как только молодой хоккеист проявляет себя с лучшей стороны, его появления ждут в «Динамо». Готов ли Осипков для КХЛ?

— Привлекать надо парня — это точно. «Новый Мезин»? Давайте подождем с такими оценками. Посмотрим, как Саша справится с возросшими ожиданиями. С ним же, как и с и другими перспективными, нужно работать.

— Как, по-вашему, выглядит тройка лучших хоккеистов Беларуси по итогам сезона?

— Не могу так сразу ответить. Джеффа, пожалуй, поставлю на первое место. Кто еще проявил себя, подскажите!

— Кристиан Хенкель, Дмитрий Буйницкий, братья Костицыны, Евгений Лисовец, Ник Бэйлен, Евгений Ковыршин, Никита Феоктистов, Артем Демков…

— Второе место в моем списке — за Демковым, третье — за Андреем Стасем. У Стася за плечами сложный сезон в КХЛ.

— В вашей тройке лучших нет ни одного хоккеиста «Динамо».

— Получается, так.

«Раньше Костицыным все сходило с рук, но ради сохранения микроклимата я не стал закрывать глаза»

— Не думаете ли вы, что давление перед чемпионатом мира связано с вашей работой в минском «Динамо», куда вас позвали главным тренером в разгар сезона? От вас будто бы ждали чуда, но его не случилось.

— Во всяком случае, я остановил «неконтролируемое падение» при дефиците времени. У меня не было серий из 11 поражений подряд (это антирекорд клуба, установленный при предшественнике Сидоренко Горди Дуайере. — Прим.ред.). Хотелось большего, понимаю. Однако я работал с уже имевшимся набором игроков и пригласил лишь одного Лешу Терещенко (с Дэвидом Бутом ошиблись, с Джонатоном Блумом договорились до моего прихода), в то время как также терпевшие бедствие «Сибирь» и «Северсталь» сменили более чем полсостава. Мы не могли позволить себе пойти по этому пути, притом что команда нуждалась в лидере. Отсюда решение с Терещенко.

Никому еще не говорил, но, знаете, после первого выезда с «Динамо» в прошлом сезоне был очень зол из-за того, в каком состоянии находились хоккеисты. Просто шок! По возращении в Минск встретился со спортивным руководством и сгоряча выпалил: «Сами разбирайтесь! Не хочу этого видеть». Гендиректор клуба Дмитрий Басков, если помните, тогда сделал заявление по братьям («Костицыны не оправдали нашего доверия», — сказал Басков. — Прим.ред.).

— Почему братья Костицыны лишились нашивок капитана (Сергей) и ассистента капитана (Андрей) в «Динамо»?

— Нужно быть лидером по игровым показателям и в быту, чтобы иметь такой статус. Я ведь всегда нормально разговариваю с хоккеистами. Ценю их труд. Знаю, что это такое. Но есть моменты, когда говоришь: «Не стой под грузом».

— Такие меры — реакция на нарушения Костицыными спортивного режима?

— Был поступок… Раньше им все сходило с рук — ради сохранения микроклимата в команде, а я, наоборот, ради атмосферы в раздевалке не стал на такое закрывать глаза. По моему мнению, лидер всегда должен действовать в интересах команды. С лидеров всегда больший спрос.

Я ведь зачем пошел тренером в «Динамо»? Чтобы мы со сборной выполнили задачу. В оптимальном виде значительную часть сборной составляют именно динамовцы. Взяв над ними шефвство в ноябре, потребовал относиться к оставшейся части регулярного чемпионата как к играм плей-офф. Это вопрос организации и дисциплины. Увы, из-за травм игроки стали выпадать. Неудивительно, ведь некоторые хоккеисты приходили в клуб незалеченными. Объясните мне, как это?


— Динамовцев действительно беспокоили травмы, но случай с финном Теему Пулккиненом стоит особняком. Было ли у него повреждение, не позволявшее выступать в декабре, или мы стали свидетелями агентских игр?

— Скорее всего, второе. Девять или десять человек в «Динамо», включая бывшего тренера [Горди Дуайера], работали с одним агентом.

— Со словенцем Алешей Пилко, так?

— Да. «Болит здесь, болит там», — все понятно, влияние агента. С позиции тренера очень неприятная история. Приходишь на тренировку с планом того, что и в каких сочетаниях нужно отработать, наиграть, а тут начинается: «У меня болит». В свою очередь, «пинал» докторов. Они собрали такой лазарет, что в конце концов ставить диагноз хоккеистам стал я. «На лед!» — вот как жестко я начинал в «Динамо». Набрали кондиции.

— Ваш хоккей не подразумевает игры на «чистом льду», что, в общем-то, про Пулккинена. Не пожалели ли о том, что в конце декабря не обменяли его?

— Были предложения, но условия перехода Пулккинена «Динамо» не устроили. Я не лез в этот процесс, и, что самое обидное, у нас совсем не оказалось рычагов давления на игрока. Разговоры шли лишь о его правах. А он: «Хочу играю, хочу нет».

Теему — мастеровитый хоккеист. Иной раз выдавал суперматчи — играл в две стороны! Но обычно он не «таскает рояль», как вся команда, то есть играет в устаревший хоккей. Для «Динамо» выстраивать команду вокруг подобного хоккеиста — непозволительная роскошь. Не оправдал Теему доверия у нас и по той же причине не заиграл за океаном. В НХЛ игровая дисциплина — основа всего.

— В один год вы побыли тренером нацкоманды и «Динамо». Скажите, «Динамо» нам нужно для подготовки игроков в сборную или на радость болельщикам, которые требуют результат?

— Надо преследовать обе задачи.

— Возможно ли?

— Да.

— Пока все 11 лет существования Континентальной хоккейной лиги найти копромисс не удается. В плей-офф «Динамо» выходит редко, а в случае успеха проваливается в первом раунде. Сборная в этом году вспомнила, что такое пердив.

— Как мы выйдем в плей-офф с «Динамо», когда у нас легионеры не того уровня?

— А белорусы, получается, в порядке?

— По белорусам тоже надо смотреть, заниматься ими, а не просто набирать. У меня выросли молодые Ваня Дроздов и Дима Буйницкий. Буйницкого сейчас забрала «Магнитка». Парня взяли на хороший контракт.

По «Динамо» у меня есть предложения, как наладить дела, так что в любом случае мой опыт совмещения постов в базовом клубе сборной и нацкоманде ненапрасный. В интервью озвучивать не буду. Смысл, если там, наверху, изберут другую стратегию? А если меня все же спросят, поделюсь мыслями.

Почему Латвия на этом историческом отрезке обогнала нас?..

— Да, почему?

— Люди работают на перспективу. Зовут качественных, а то что «дешевых» — еще лучше, иностранцев в рижское «Динамо» и подтаскивают туда молодежь. В таком подходе просматривается системность. У нас же «текучка» в федерации, в сборной, в «Динамо». На меня тоже повеслили ярлык, сами понимаете какой. Разве так можно?


Ладно, оставим Латвию. Вот вам пример из финского хоккея. Какое-то время назад сборная Финляндии выступала не очень ярко. Стали разбираться, в чем проблема. Поняли, что у них слабая вратарская линия. Уделили этому внимание, и посмотрите, сколько финских вратарей играет по все миру!

Тем временем в Беларуси замкнулись на одном вратаре. Помните, как тренеров «Динамо» «долбили» из-за нерегулярной практики Миши Карнаухова? Я пришел в «Динамо», и меня стали «долбить»: «Почему Карнаухова не ставишь? Ну ради сборной-то». Я дал ему возможность поиграть. Хороший вратарь, но пора бы уже из перспективных переходить в разряд стабильных. Миша травмировался перед чемпионатом мира. И что нам делать? Какой выбор? Мильчаков, на котором чуть ранее поставили крест, и Осипков, в которого поверил наш тренерский штаб. Брикун? Понимаете, сборной нужен вратарь на годы вперед. Ищем. Думаем об этом. В принципе, вопрос омоложения сборной касается всех линий. Где новые оборонцы? Где острые нападающие?

«Захаров? Скорее всего, в человеке буйствует зависть»

— О сложных отношениях с Захаровым вас регулярно спрашивали, начиная с июля 2018 года, когда вы заступили на пост главкома сборной. Вы уходили от конфронтации, Захаров не последовал примеру.

— Понимал, что это за человек и тренер, но сдерживал себя. Здоровался с ним, старался вести себя профессионально и этично. Он же дает всем оценку! В 2006 году сборная под его началом проиграла олимпийскую квалификацию. Я туда ездил вместе с командой Польши и прекрасно помню, что и как.

— В чем причина выпадов Захарова в ваш адрес: в личной неприязни либо в том, что он видит угрозу в ком-то, как вы?

— Скорее всего, в человеке буйствует зависть.

У меня на телефоне есть классная фотка. Хотите взглянуть?

— Еще бы.

— Тут мы с человеком, которого я вытащил из-за океана и которому дал дорогу в жизнь. Год? 1993-й, если не ошибаюсь. Мы выиграли чемпионат мира в группе С1 и поднялись в следующий по силе дивизион. Форма, как видите, еще с «Погоней».


— Михал Михалыч обнимает вас как лучшего друга.

— В том-то и дело.

— Когда в следующий раз вы увидите Захарова, пожмете ли ему руку?

— Нет. Человек занял свою нишу: это не то, то не то. Доходит до того, что министр спорта не купил ковер в раздевалку ''Юности'' в ''Чижовка-Арене''. Мы в «Динамо» не остались равнодушны, стали собирать пожертвования: кто рубль дал, кто — два. Не дай Бог он придумает, что министр спорта должен поставить ему бюст народного героя где-нибудь в Усть-Каменогорске (малая родина Михаила Захарова. — Прим.ред.)! Ну, а что? Как-никак восьмикратный [чемпион Беларуси в качестве тренера минской «Юности"]!

— Когда вы узнали о знаменитой суперсерии «Динамо» с клубами экстралиги?

— Звонок с таким сообщением поступил за пятнадцать минут до начала матча с «Йокеритом», последнем для «Динамо» в сезоне КХЛ. И как быть? У нас не хватало людей. Здоровых — всего с десяток. Пулккинен не играл, Хауден — ему до одного места эта серия (привез шайбу в первом матче серии), у Блума родился сын. После «Йокерита» я уговаривал хоккеистов отнестись в предстоящим поединкам со всей серьезностью.

— Как же вы объяснили россиянину Терещенко значение противостояния?

— Сначала он возмущался… Говорю ему: «Леха, если ты спортсмен — просто помоги!» — «Будем играть, сколько нас хватит». Видите, какое отношение! И какой счет в серии?

— 2:1 в пользу «Динамо».

— Вот и все. Пошли играть.

— За вас?

— За себя. Нельзя, преследуя свои цели, так относиться к хоккеистам.







— На встрече с журналистами 1 марта Александр Лукашенко заявил, что именно он был инициатором суперсерии.

— Да, и все из-за стенаний Захарова. В такой ситуации, изначально проигрышной для нас, было принципиально победить.

— А вы ходили после матчей в ложу к президенту, как Захаров?

— Меня не приглашали. «Сила молчит, слабость кричит» — народная мудрость и универсальный ответ для подобной ситуации моего покойного отца.

Вспомнил историю. Накануне серии с клубами экстралиги мы говорили с Лехой Терещенко по телефону. Спрашиваю его: «Кто в Москве есть в Ночной хоккейной лиге?» — «Михалыч, Артюха (Евгений Артюхин, габаритный форвард силового плана с опытом игры в НХЛ. - Прим.ред.)! Возьмем? Только выпустите его — «Юность» разбежится по углам». Далеко зашли в своей фантазии и связались шутки ради с ребятами из Ночной хоккейной лиги. Им идея сыграть в белорусской суперсерии понравилась!

— Ходят слухи, что Захаров может стать главным тренером «Динамо». Он, вроде, не против. Сможете ли вы работать с ним в связке, если он возглавит «Динамо», а вы останетесь в сборной?

— Не знаю.

— Перед началом сезона КХЛ 2018/2019 «Динамо» выдало на сайте новость о вашей встрече с Горди Дуайером, которая «прошла в легкой и непринужденной обстановке». Трудно представить, чтобы так охарактеризовали ваше общение с Захаровым за чашкой чая.

— Ну, видимо, чай пить не буду! Или попрошу, чтобы он сперва глотнул из моей чашки.

— Минское «Динамо» ждет выводов по итогам олимпийского собрания. В этот раз из-за игр сборной в пердиве, которые проходят раньше чемпионата мира в элите, раньше выскажется и президент, а то обычно — в конце мая. Только после этого в «Динамо» приступят к комплектованию. Андрей Костицын и все-все-все после 30 апреля рассматривает предложения других клубов. И так каждый год. Это ведь ошибка, верно?

— Опаздывает «Динамо» — тут без вариантов.

«Хотел бы продолжить работу со сборной»

— Конфликт с Захаровым из 90-х остается неразрешенным, а Андрей Ковалев, тоже выступавший против вас с «письмом 23-х», стал вашим ассистентом в «Динамо» и сборной. Парадокс?

— У нас хорошие отношения с Андреем. В бытность игроком он был приличным бомбардиром. Такой форвард пригодился бы мне на ЧМ-1996… Увы, он находился под влиянием Захарова.

Когда приглашал Ковалева помощником в «Динамо», закрыл глаза на истории далекого прошлого, и, знаете, сильные стороны Андрея нам пригодились. Вместе мы ставили игру в атаке. Андрей отвечал за игру в большинстве. Так было и в сборной. За игру в обороне в сборной отвечал Павел Перепехин, за вратарей — Виталий Коваль. Я же выстраивал стретегию. Допустим, в какой последовательности выпускать игроков.

С Казахстаном через смену отправил на лед Платта, и мы забили первый гол. Дальше тоже были тренерские решения. Наблюдали за состоянием игроков, распределяли между ними нагрузку. Ситуативно вносили изменения в сочетания, и второй гол в ворота Казахстана сообразили уже Артем Волков с Никиктой Феоктистовым. Артем выдал передачу из-за ворот, Никита грамотно распорядился шайбой.


— В тренерском штабе Казахстана три белоруса: Андрей Скабелка — главный, Игорь Матушкин и Владимир Копать — его помощники. Все играли у вас в сборной Беларуси в 90-х. Матушкин и Копать были среди подписантов «письма 23-х», Скабелка — нет.

— Скабелка у меня начинал, все верно. Было время, когда говорил ему: «Зкаканчивай [ерундой заниматься]! Или ты работаешь, или выгоню тебя». Он внял. Вообще, я нормально отношусь ко всем нашим специалистам в штабе Казахстана.

— Скабелка покинул сборную Беларуси в 2013 году оплеваным тренером. 14-е место на чемпионате мира восприняли как неудачу. Нынче Скабелка — один из самых успешных тренеров в КХЛ. Он поддержал вас на фоне критики Захарова.

— Мы пообщались с Андреем в Нур-Султане. «Мне дали бюджет и обкатать кандидатов в сборную в КХЛ, то есть сделали все возможное для выхода Казахстана в элиту, а ты как там работаешь, Михалыч?» — спрашивает. «Как обычно! Ты же знаешь!»

— В штаб Казахстана звали и Михаила Грабовского. Почему не мы?

— Этот вопрос я адресовал Бережкову, а он: «Мишу в прошлом году пригласили помогать готовить команду к чемпионату мира, потом заставили оплатить проживание и питание…»

— Как так можно обращаться, возможно, с лучшим хоккеистом Беларуси последних десяти лет?!

— […]


— Год назад федерация заключила с вами контракт по схеме «1+1», что значит, что, в случае решения задачи, с вами продлевают соглашение. Так вы остаетесь в сборной?

— Хотел бы продолжить работу. Знаю, что делать дальше, и, если предложат новый контракт, поблагодарю за доверие.

Скажу откровенно, что в марте меня звали тренером в польский клуб. Чтобы не было спекуляций, рассказал Бережкову и обозначил, что, если пробьемся в элиту со сборной, хотел бы остаться главным тренером команды, а нет — после 5 мая буду открыт для предложений со стороны.

То есть я отверг попытки «вытянуть» меня из сборной, а потом началась травля. Друзья сокрушались: «Может, стоило бы уйти?» Звучало заманчиво, но с моим чувством ответственности это не выход. Я иду до конца, а не бросаю то, за что взялся, на полпути. С 1993 года тренирую и люблю работать. Вот и сейчас к своему удовлетворению добился результата со сборной.

— А что если предложение от федерации не поступит?

— Буду отдыхать. Может, к маме съезжу в Челябинск или с семьей — на море. У меня подрастают внучки, нравится проводить время с ними. Передышка в любом случае нужна, потому что последний месяц жил как зомби, а во время чемпионата мира так и вовсе спал три часа в сутки.

Читайте также

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В большом интервью SPORT.TUT.BY Андрей Михайлович защищает сборную от нападок, вспоминает о конфликте с Захаровым из 90-х и днях в роли главкома минского «Динамо» в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посольство России в Минске временно возглавляет советник-посланник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаная куртка с капюшоном мужская зимняя в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика