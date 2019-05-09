Ограничены поставки в РФ молочной и мясной продукции с трех белорусских предприятий

Источник материала: Ежедневник



фото: dairymarketnews.ru

В отношении них Россельхознадзор с 10 мая ввел временные ограничения. Продукция еще 11 предприятий попала под усиленный лабораторный контроль. При этом отмечается, что попытки ввоза попавшей под ограничения продукции под видом транзита продолжаются.

Как сообщило российское ведомство, временные ограничения введены в связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС. Ограничены поставки с Брестского мясокомбината (бензилпенициллин в колбасных изделиях), витебского ОАО «Молоко» (дрожжи в твороге) и ОАО «Милкавита» (превышение бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в твороге).

Режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении продукции, производимой 11 белорусскими предприятиями:

ОАО «Бабушкина крынка» (БГКП в твороге), ОАО «Биоваст Лида» (незаявленная ДНК курицы в муке мясокостной из свинины), ОАО «Бобруйский мясокомбинат» (незаявленная ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины), ООО «Западное» (незаявленная ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говяжьих), ОАО «Здравушка-милк» (макролиды (тилозин) в молоке питьевом пастеризованном), ООО «Евразия Селлер» (превышение БГКП в полуфабрикатах из говядины), ОАО «Молоко» (БГКП и тетрациклин в молоке), ГП «Молочный гостинец» (тетрациклин в молоке), ОАО «Минский молочный завод №1» (тетрациклин в молоке), «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» (несоответствие в твороге массовой доли жира), фермерское хозяйство «Островецкое» (бактерии рода Listeria monocytogenes в полуфабрикатах из мяса индейки).

Также Россельхознадзор сообщил о продолжающихся попытках поставок молочной продукции в Россию под видом транзита. Так, упоминаются два случая, когда на белорусско-российской границе был задержан транспорт с молочной продукцией, предназначавшейся казахскому получателю. Посредником в обоих случаях выступала компания «Милкстар». Водители транспортных средств покинули место проверки и вернулись в Беларусь, хотя в одном из случаев нарушений выявлено не было. Это привлекло внимание Россельхознадзора, который выяснил, что ранее поставками в адрес данного казахского получателя занимались другие посредники, в отношении которых ведомство изменило условия транзита. Среди них значится компания, вызывающая особое раздражение Россельхознадзора из-за созвучия названия с фамилией главы ведомства (ООО «Танкверт»).

Напомним, скандал вокруг «серых поставок» белорусской молочки в Россию разгорелся в апреле, когда Россельхознадзор обвинил в них 37 белорусских компаний, в том числе ООО «Танкверт» Юрия Воскресенского.