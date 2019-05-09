ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Официальный белорусский магазин Xiaomi рассекретил смартфон компании до его мирового анонса

10.05.2019 15:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Xiaomi готовится к презентации нового «планшетофона» — Mi Max 4. Технические характеристики аппарата и дата его официального анонса пока не известны, но один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси случайно рассекретил новинку.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Скорее всего, устройство оснастят 6,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, процессором Qualcomm Snapdragon 710 (2,2 ГГц), 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянного хранилища. Емкость встроенного аккумулятора составит 5600 мАч, зарядка и синхронизация будут происходить через порт USB-C.

Основная камера с ИИ будет тройной, разрешение главного модуля — 32 Мп. Смартфон также сможет делать портретные снимки. Фронтальная камера, вероятно, окажется 24-мегапиксельной.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, устройство оснастят 6,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Румынии найдено тело белоруса, пропавшего два месяца назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • зимние куртки мужские скидки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика