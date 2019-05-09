Официальный белорусский магазин Xiaomi рассекретил смартфон компании до его мирового анонса

Источник материала: Tut.by

Компания Xiaomi готовится к презентации нового «планшетофона» — Mi Max 4. Технические характеристики аппарата и дата его официального анонса пока не известны, но один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси случайно рассекретил новинку.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Скорее всего, устройство оснастят 6,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, процессором Qualcomm Snapdragon 710 (2,2 ГГц), 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянного хранилища. Емкость встроенного аккумулятора составит 5600 мАч, зарядка и синхронизация будут происходить через порт USB-C.

Основная камера с ИИ будет тройной, разрешение главного модуля — 32 Мп. Смартфон также сможет делать портретные снимки. Фронтальная камера, вероятно, окажется 24-мегапиксельной.

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