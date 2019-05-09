“Бутылки собирала по всей округе”: жительница Горок делает пальмы из пластика и превращает старые шины в фигуры

Источник материала: Горецкий вестник

Супруги Полеевы живут в доме по улице Папанина. Подворье Натальи Васильевны и Петра Васильевича выделяется издалека — яркое, красочное, ухоженное. Здесь собрано множество элементов, которые притягивают взгляд и создают домашний уют. Разрисованные камни, фигурки из дерева, пластиковых бутылок и автошин.





Хозяева уже несколько лет на пенсии. Купили домик в 2002 году, и когда появилось больше свободного времени, взялись облагораживать и украшать свои владения. Теперь избушку, которая стояла буквально в болоте, не узнать. Сначала пришлось навозить на участок много земли, песка, щебня. Когда дом и двор перестало подтапливать, супруги принялись наводить красоту.













Идейным вдохновителем семейства Полеевых является Наталья Васильевна. Любовь к прекрасному она связывает со своей профессией. Делом всей жизни для нее стало кондитерство. Однажды выбрав эту специальность, она много лет творила красоту на тортах, пирожных, выпечке. Работала сначала на Мстиславщине, потом вслед за сестрой переехала с детьми в Горки, где встретила второго мужа.

После выхода на заслуженный отдых мастер цветов из крема стала делать украшения из подручных материалов. В ход пошли камни, ветки, корни деревьев, податливым материалом оказались гипсоблоки и пенопласт, пластиковые упаковки от продуктов.





— Пальму из пластиковых бутылок делала несколько месяцев, — рассказывает Наталья. — Собирала бутылки одного цвета по всей округе, даже ездила на станцию переработки вторсырья.





Но сбор материала был лишь началом. Гораздо сложнее оказалось порезать все бутылки — от ножниц болели руки. Потом долго не получалось прочно закрепить листья пальмы на металлическом стволе. А чтобы установить рукотворное дерево, понадобилась помощь троих мужчин.













Время показало, что усилия того стоили. Вечнозеленая пальма радует глаз зимой и летом уже несколько лет. Подобные истории создания Наталья Васильевна готова рассказывать о всех своих поделках. Творческие идеи жены поддерживает муж. Чаще всего его руками делаются самые сложные работы. А когда дело доходит до мелких деталей и декора, заготовки попадают в руки хозяйки.

























Супруги радуются уюту сами и любят встречать гостей. Чаще всех у бабушки с дедушкой бывает младший внук Максим. Здесь в свои четыре с половиной года он находит много интересного для игр без интернета и игрушек. Ведь каждую фигурку и цветочек во дворе сделали его бабушка и дедушка с любовью.









Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова