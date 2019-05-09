В Пуховичском районе Dacia «прошило» отбойником: погибла невестка водителя

Источник материала: Tut.by

Пассажирка погибла при столкновении легковушки с отбойником в Пуховичском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.



Фото: ГАИ

Смертельная авария произошла днем 8 мая вблизи деревни Подбережье. «В 13.50 56-летний водитель Dacia ехал по трассе М5 Минск — Гомель в направлении областного центра. На 68-м километре он выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на отбойное ограждение, — проинформировали в ГАИ.

В результате ДТП водитель Dacia получил различные повреждения и был госпитализирован, а ехавшая с ним 32-летняя невестка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Известно, что женщина ехала на заднем сиденье справа.