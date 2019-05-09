Победителей 13 международных олимпиад примут в вузы Беларуси без экзаменов

Министерство образования постановлением №42 от 29 апреля 2019 года утвердило перечень из 13 международных олимпиад, победители которых будут приниматься в белорусские вузы и учреждения среднего специального образования без вступительных испытаний в 2019 году.
Поступать без экзаменов для получения высшего образования первой ступени, среднего специального образования смогут победители (обладатели дипломов I, II, III степени) следующих интеллектуальных соревнований:
- 60-я международная математическая олимпиада;
- 53-я международная Менделеевская олимпиада школьников по химии;
- 51-я международная химическая олимпиада;
- 50-я международная физическая олимпиада;
- 31-я международная олимпиада по информатике;
- 30-я международная биологическая олимпиада;
- 16-я международная географическая олимпиада;
- 8-я Европейская математическая олимпиада для девушек;
- 13-я международная олимпиада по наукам о Земле;
- 15-я международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике;
- 13-я международная олимпиада по астрономии и астрофизике;
- 6-я международная географическая олимпиада школьников стран Балтийского региона;
- Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» 2018 года.