Победителей 13 международных олимпиад примут в вузы Беларуси без экзаменов

Источник материала: Аргументы и факты

Министерство образования постановлением №42 от 29 апреля 2019 года утвердило перечень из 13 международных олимпиад, победители которых будут приниматься в белорусские вузы и учреждения среднего специального образования без вступительных испытаний в 2019 году.

Поступать без экзаменов для получения высшего образования первой ступени, среднего специального образования смогут победители (обладатели дипломов I, II, III степени) следующих интеллектуальных соревнований: