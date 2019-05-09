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Победителей 13 международных олимпиад примут в вузы Беларуси без экзаменов

10.05.2019 16:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Победителей 13 международных олимпиад примут в вузы Беларуси без экзаменов
shutterstock.com

Министерство образования постановлением №42 от 29 апреля 2019 года утвердило перечень из 13 международных олимпиад, победители которых будут приниматься в белорусские вузы и учреждения среднего специального образования без вступительных испытаний в 2019 году.

Победителей 13 международных олимпиад примут в вузы Беларуси без экзаменов В Беларуси намерены изменить правила проведения школьных олимпиад

Поступать без экзаменов для получения высшего образования первой ступени, среднего специального образования смогут победители (обладатели дипломов I, II, III степени) следующих интеллектуальных соревнований:

  • 60-я международная математическая олимпиада;
  • 53-я международная Менделеевская олимпиада школьников по химии;
  • 51-я международная химическая олимпиада;
  • 50-я международная физическая олимпиада;
  • 31-я международная олимпиада по информатике;
  • 30-я международная биологическая олимпиада;
  • 16-я международная географическая олимпиада;
  • 8-я Европейская математическая олимпиада для девушек;
  • 13-я международная олимпиада по наукам о Земле;
  • 15-я международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике;
  • 13-я международная олимпиада по астрономии и астрофизике;
  • 6-я международная географическая олимпиада школьников стран Балтийского региона;
  • Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» 2018 года.
 
 
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Министерство образования утвердило перечень международных олимпиад, победители которых будут приниматься в белорусские вузы и учреждения среднего специального...
 
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