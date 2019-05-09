Во внешней торговле Беларуси наметился спад

Источник материала: Ежедневник



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Показатели внешней торговли в первом квартале года ухудшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в январе – марте внешнеторговый оборот товаров составил 16,47 млрд долларов, в том числе экспорт – 7,71 млрд долларов, импорт – 8,76 млрд долларов. К уровню января – марта 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 97%, экспорт – 96,8%, импорт – 97,2%.



По итогам квартала экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%, импорт – на 1,7%. Средние цены экспорта сократились на 2,5%, импорта – на 1,2%.