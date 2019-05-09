|
Во внешней торговле Беларуси наметился спад
10.05.2019 16:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.yandex.ru
Показатели внешней торговли в первом квартале года ухудшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, в январе – марте внешнеторговый оборот товаров составил 16,47 млрд долларов, в том числе экспорт – 7,71 млрд долларов, импорт – 8,76 млрд долларов. К уровню января – марта 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 97%, экспорт – 96,8%, импорт – 97,2%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Показатели внешней торговли в первом квартале года ухудшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)