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Неравнодушных пинчан призывают принять участие в большой уборке территории городского детского парка

10.05.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Неравнодушных пинчан призывают принять участие в большой уборке территории городского детского парка
Сделаем доброе дело вместе!

Длительное время в городе Пинске решается вопрос благоустройства территории детского парка по ул. З. Космодемьянской. Сейчас прорабатывается очередной вариант его реконструкции. Однако пока эта территория, где в летнее время бывает много маленьких детей с родителями, не отвечает требованиям мест для детского отдыха.

Принято решение 1 июня, в Международный день защиты детей, провести в парке субботник.

Призываем общественные организации, профсоюзы, коллективы расположенных рядом учреждений, жителей близлежащих домов, всех неравнодушных пинчан вместе с нами потрудиться в этот день на благо самых маленьких жителей нашего города. Просим прибыть 1 июня в 9.00 ко входу в парк на углу улиц Завальной и Крупской со своим инструментом (грабли, лопаты, ведра, метелки, косы, триммеры).

Давайте сделаем доброе дело вместе!

Пинский горком КПБ.

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