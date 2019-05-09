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Трек белорусов стал саунтреком к мультсериалу Netflix

10.05.2019 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трек белорусской группы Ambassador 21 стал саундтреком американского мультсериала «Любовь, смерть и роботы», который вышел на сервисе Netflix в марте этого года. Внимание на это в своем Facebook обратил PR-менеджер Дмитрий Безкоровайный.

«Любовь, смерть и роботы» — американский анимационный сериал-антология. Состоит из короткометражных анимационных фильмов разной продолжительности. Первый сезон вышел 15 марта 2019 года и состоит из 18 эпизодов. Его оценка на «Кинопоиске» — 8,2.

Музыкальный гид experty.by пишет, что Ambassador 21 — это белорусский электронный/индастриэл коллектив, основанный в 2001 году в Минске известными радиоведущими супругами Натальей (вокал, программирование, тексты) и Алексеем Протасовыми.

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Теги: Минск
 
 
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Трек белорусской группы Ambassador 21 стал саундтреком американского мультсериала «Любовь, смерть и роботы», который вышел на сервисе Netflix в марте этого года.
 
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