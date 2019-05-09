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Трек белорусов стал саунтреком к мультсериалу Netflix
Источник материала: Tut.by
Трек белорусской группы Ambassador 21 стал саундтреком американского мультсериала «Любовь, смерть и роботы», который вышел на сервисе Netflix в марте этого года. Внимание на это в
«Любовь, смерть и роботы» — американский анимационный сериал-антология. Состоит из короткометражных анимационных фильмов разной продолжительности. Первый сезон вышел 15 марта 2019 года и состоит из 18 эпизодов. Его оценка на
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Трек белорусской группы Ambassador 21 стал саундтреком американского мультсериала «Любовь, смерть и роботы», который вышел на сервисе Netflix в марте этого года.
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