Трек белорусов стал саунтреком к мультсериалу Netflix

Источник материала: Tut.by

Трек белорусской группы Ambassador 21 стал саундтреком американского мультсериала «Любовь, смерть и роботы», который вышел на сервисе Netflix в марте этого года. Внимание на это в своем Facebook обратил PR-менеджер Дмитрий Безкоровайный.

«Любовь, смерть и роботы» — американский анимационный сериал-антология. Состоит из короткометражных анимационных фильмов разной продолжительности. Первый сезон вышел 15 марта 2019 года и состоит из 18 эпизодов. Его оценка на «Кинопоиске» — 8,2.