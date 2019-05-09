Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»

Источник материала: Вороновская газета





19 мая Вертелишки встретят эстафету огня «Пламя мира» II Европейских игр.

Восемь скульпторов и резчиков по дереву со всей Беларуси буквально в эти самые минуты работают над созданием деревянных скульптур, которые вскоре украсят Вертелишки. Пленэр приурочен к Году малой родины. Аисты, женщины-матери, влюбленные пары, Давид Городенский и загадки древних рун – все работы объединены общей темой «Земля предков – наша земля». И каждый художник предлагает свое видение малой родины, обращаясь к ее истории и современности.

– Еще в начале 2000-х годов на базе СПК «Прогресс-Вертелишки» проходила защита дипломных работ студентов университета культуры и искусств. О ней сегодня напоминают каменные скульптуры, созданные молодыми авторами и установленные в агрогородке. Хотелось продолжить эту традицию. Председатель СПК «Прогресс-Вертелишки» Василий Ревяко давно вынашивал идею организовать пленэр резчиков по дереву, – рассказала заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия Елена Чернущик. – Прекрасным поводом или событием, к которому мы решили приурочить пленэр, стало то, что 19 мая Вертелишки встретят эстафету огня «Пламя мира» II Европейских игр.







Подготовку начали еще зимой, закупили древесину, нашли площадку, одним словом, решили все организационные вопросы. Так что уже в первый день пленэра мастера могли приступать к работе. И очень быстро массивные дубовые стволы стали превращаться в произведения искусства.





В Вертелишках работают восемь мастеров – команда, которую собрал известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев. Приехали они из самых разных уголков Беларуси: Минска, Гомеля, Дрогичина, Барановичей, Каменца, Ивенца.

Гродно представляют мастер Николай Скляр и Владимир Пантелеев, который больше известен своими работами с камнем. Именно его скульптура пока что «читается» не столь отчетливо, как у других авторов. В этом – почерк Пантелеева: символизм и много вопросов.





– Люблю обращаться к мифологии и древним рунам. Эта работа – не исключение. Два слупа посвящены Дню и Ночи, символы на них взяты из рун. Но это не копирование – я здесь как поэт: создаю свою историю. Руны, наверное, потому вызывают столько интереса, что они не расшифрованы и не прочитаны, – рассказал автор. – Каждый может увидеть что-то свое, подумать. Задать себе вопросы. И не всегда важно находить на них ответы.

Женщина со скрипкой – работа Николая Скляра, пожалуй, самого известного гродненского мастера резьбы по дереву. К теме музыки он обратился не случайно, ведь все, что нас окружает, это и есть музыка.





– Музыка во всем: в общении с детьми, родными, друзьями. Крик петуха ранним утром – тоже музыка. Шепот листьев… – рассказывает-рассуждает мастер. – И образ женщины не случаен. Ведь женщина – это лучшая половина. Она мама, супруга, дочь… Наша родина.

Женских образов на пленэре в работах мастеров на самом деле немало. У Василия Манцевича из Дрогичина девушка в белорусском национальном костюме держит, словно ребенка, сноп с налитыми тяжелыми колосьями. Столько любви и бережливости в этой позе – именно так испокон веков и относятся к хлебу.





Наполнена символами и композиция народного мастера Беларуси из Каменца Анатолия Туркова. Крыша дома, яблоня как символ плодородия и мать, провожающая ребенка в большую жизнь. В руках мальчонки – книга и яблоко – как память о том месте, откуда ты родом, и маленькое угощение «на дорожку», которое всегда дает мама.





Давид Городенский тоже имеет глубокий смысл. Ведь именно рядом с его именем в летописях 1324 года впервые упоминаются Вертелишки.

Уже совсем скоро работа над скульптурами будет завершена. Останутся технические моменты – пропитать древесину защитным составом. Благодаря ему произведения искусства простоят не меньше 40-50 лет. Параллельно идет благоустройство территории на въезде в агрогородок – именно там уже к 19 мая установят композиции.











Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Ян ХВЕДЧИН https://grodnonews.by/