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Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»

10.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»

19 мая Вертелишки встретят эстафету огня «Пламя мира» II Европейских игр.

Восемь скульпторов и резчиков по дереву со всей Беларуси буквально в эти самые минуты работают над созданием деревянных скульптур, которые вскоре украсят Вертелишки. Пленэр приурочен к Году малой родины. Аисты, женщины-матери, влюбленные пары, Давид Городенский и загадки древних рун – все работы объединены общей темой «Земля предков – наша земля». И каждый художник предлагает свое видение малой родины, обращаясь к ее истории и современности.

 Еще в начале 2000-х годов на базе СПК «Прогресс-Вертелишки» проходила защита дипломных работ студентов университета культуры и искусств. О ней сегодня напоминают каменные скульптуры, созданные молодыми авторами и установленные в агрогородке. Хотелось продолжить эту традицию. Председатель СПК «Прогресс-Вертелишки» Василий Ревяко давно вынашивал идею организовать пленэр резчиков по дереву, – рассказала заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия Елена Чернущик. – Прекрасным поводом или событием, к которому мы решили приурочить пленэр, стало то, что 19 мая Вертелишки встретят эстафету огня «Пламя мира» II Европейских игр. 

 

Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»

Подготовку начали еще зимой, закупили древесину, нашли площадку, одним словом, решили все организационные вопросы. Так что уже в первый день пленэра мастера могли приступать к работе. И очень быстро массивные дубовые стволы стали превращаться в произведения искусства. 

Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»

В Вертелишках работают восемь мастеров – команда, которую собрал известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев. Приехали они из самых разных уголков Беларуси: Минска, Гомеля, Дрогичина, Барановичей, Каменца, Ивенца.

Гродно представляют мастер Николай Скляр и Владимир Пантелеев, который больше известен своими работами с камнем. Именно его скульптура пока что «читается» не столь отчетливо, как у других авторов. В этом – почерк Пантелеева: символизм и много вопросов. 

Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»

 Люблю обращаться к мифологии и древним рунам. Эта работа – не исключение. Два слупа посвящены Дню и Ночи, символы на них взяты из рун. Но это не копирование – я здесь как поэт: создаю свою историю. Руны, наверное, потому вызывают столько интереса, что они не расшифрованы и не прочитаны, – рассказал автор. – Каждый может увидеть что-то свое, подумать. Задать себе вопросы. И не всегда важно находить на них ответы.

Женщина со скрипкой – работа Николая Скляра, пожалуй, самого известного гродненского мастера резьбы по дереву. К теме музыки он обратился не случайно, ведь все, что нас окружает, это и есть музыка. 

Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»

 Музыка во всем: в общении с детьми, родными, друзьями. Крик петуха ранним утром – тоже музыка. Шепот листьев… – рассказывает-рассуждает мастер. – И образ женщины не случаен. Ведь женщина – это лучшая половина. Она мама, супруга, дочь… Наша родина.

Женских образов на пленэре в работах мастеров на самом деле немало. У Василия Манцевича из Дрогичина девушка в белорусском национальном костюме держит, словно ребенка, сноп с налитыми тяжелыми колосьями. Столько любви и бережливости в этой позе – именно так испокон веков и относятся к хлебу. 

Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»

Наполнена символами и композиция народного мастера Беларуси из Каменца Анатолия Туркова. Крыша дома, яблоня как символ плодородия и мать, провожающая ребенка в большую жизнь. В руках мальчонки – книга и яблоко – как память о том месте, откуда ты родом, и маленькое угощение «на дорожку», которое всегда дает мама. 

Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»

Давид Городенский тоже имеет глубокий смысл. Ведь именно рядом с его именем в летописях 1324 года впервые упоминаются Вертелишки.

Уже совсем скоро работа над скульптурами будет завершена. Останутся технические моменты – пропитать древесину защитным составом. Благодаря ему произведения искусства простоят не меньше 40-50 лет. Параллельно идет благоустройство территории на въезде в агрогородок – именно там уже к 19 мая установят композиции.

Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»
Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»
Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»
Деревянные скульптуры украсят Вертелишки к 19 мая. В этот день здесь встретят эстафету огня «Пламя мира»

 

#подготовка евроигры
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Ян ХВЕДЧИН
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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19 мая Вертелишки встретят эстафету огня «Пламя мира» II Европейских игр. Восемь скульпторов и резчиков по дереву со всей Беларуси буквально в эти самые минуты...
 
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