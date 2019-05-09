Вести Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета

Поздравляем с наградой

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм ко Дню печати награждены работники «Воранаўскай газеты». Ответственный секретарь Сергей Гричик — Грамотой Вороновского райисполкома, литературно-стилистическому редактору Галине Шлемпо объявлена Благодарность председателя Вороновского райисполкома. Во время встречи с коллективом редакции награды им вручил заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. Он также поздравил всех работников районки с профессиональным праздником, поблагодарил их за плодотворный труд, оперативность и творческий подход к делу.

Присоединились к акции

С 5 мая по 3 июля на Гродненщине к 75-летию освобождения Беларуси проходит областная акция «Военная агитбригада». В рамках ее концерты, творческие встречи, постановки организовываются в отдаленных населенных пунктах, где нет своих учреждений культуры.

Первыми агитбригаду принимали жители д. Дворчаны и аг. Заболоть. Представители сектора по нестандартному обслуживанию населения Вороновского РЦКиНТ, самодеятельные артисты Заболотского ЦКиД подготовили для земляков тематическую концертную программу. Песни Великой Победы на импровизированной сцене в центре деревни собрали жителей Дворчан, а в местном Центре культуры — заболотчан. Земляки вспомнили односельчан-ветеранов Великой Отечественной войны и отдали дань памяти и уважения солдатам Победы. Эстафету акции «Военная агитбригада» примут жители д. Новиянка и аг. Переганцы.

Футбольные баталии

30 апреля прошли соревнования по мини-футболу среди юношей 2003-2004 г.р. Серия матчей выявила сильнейшие команды. Среди средних школ — Вороновскую, Дотишскую, Заболотскую, базовых — Клайшанскую, Трокельскую (на снимке) Лучшими игроками названы Роберт Сомов из Вороновской СШ, Артем Заикин из Клайшанской БШ.







Расследуется убийство

Вороновким РОСК возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ночью 7 мая от колото-резаной раны и массивной кровопотери скончался 24-летний житель д. Киванцы Дотишского сельсовета. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Предварительно установлено, что смерти молодого человека предшествовал конфликт, возникший во время совместного распития алкогольных напитков в компании знакомых. Ссора произошла на почве ревности к девушке. Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Подозреваемый нанес неустановленным предметом удар в область грудной клетки, от которого потерпевший скончался на месте. Вскоре к ним подоспели и другие участники застолья. Один из них вызвал истекающему кровью молодому человеку скорую помощь.

Оба молодых человека ранее судимы за совершение краж и нигде не работали.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.