Лукашенко запретил досрочно освобождать коррупционеров и смягчать им наказание

Источник материала: Ежедневник



фото: euroradio.fm

10 мая президент подписал Декрет N 3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Документ предусматривает усиление мер ответственности за совершение коррупционных преступлений.

Согласно декрету, лица, осужденные за коррупционные преступления, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.

Как следует из документа, к коррупционным преступлениям относятся преступления, предусмотренные следующими статьями Уголовного кодекса: 210, части 2 и 3 статьи 235 (при совершении указанных преступлений должностным лицом с использованием своих служебных полномочий), статьи 424, 425, частями 2 и 3 статьи 426 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности), статьи 429−432, а также статья 455 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности).

Совмину поручено в трехмесячный срок разработать и внести в парламент законопроект, который приведет Уголовный кодекс в соответствие с настоящим Декретом.

Причем пункт N1 Декрета - о недопустимости условно-досрочного освобождения и замене наказания более мягким для коррупционеров - вступает в силу до внесения правительством указанного законопроекта.

До приведения законодательства в соответствие с декретом акты законодательства, принятые до вступления его в силу, применяются в части, не противоречащей декрету.

Декрет является временным и согласно Конституции представляется на рассмотрение Национального собрания.

Тему смягчения наказаний для коррупционеров Лукашенко затрагивал в конце прошлого года. Тогда президент высказал недовольство тем, что осужденные за коррупционные преступления досрочно выходят на свободу "за хорошее поведение". Впрочем, в некоторых случаях президент сам миловал коррупционеров и направлял их руководить колхозами.