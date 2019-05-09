ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко запретил досрочно освобождать коррупционеров и смягчать им наказание

10.05.2019 18:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Лукашенко запретил досрочно освобождать коррупционеров и смягчать им наказание

фото: euroradio.fm

10 мая президент подписал Декрет N 3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Документ предусматривает усиление мер ответственности за совершение коррупционных преступлений.

Согласно декрету, лица, осужденные за коррупционные преступления, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.

Как следует из документа, к коррупционным преступлениям относятся преступления, предусмотренные следующими статьями Уголовного кодекса: 210, части 2 и 3 статьи 235 (при совершении указанных преступлений должностным лицом с использованием своих служебных полномочий), статьи 424, 425, частями 2 и 3 статьи 426 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности), статьи 429−432, а также статья 455 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности).

Совмину поручено в трехмесячный срок разработать и внести в парламент законопроект, который приведет Уголовный кодекс в соответствие с настоящим Декретом.

Причем пункт N1 Декрета - о недопустимости условно-досрочного освобождения и замене наказания более мягким для коррупционеров - вступает в силу до внесения правительством указанного законопроекта.

До приведения законодательства в соответствие с декретом акты законодательства, принятые до вступления его в силу, применяются в части, не противоречащей декрету.

Декрет является временным и согласно Конституции представляется на рассмотрение Национального собрания.

Тему смягчения наказаний для коррупционеров Лукашенко затрагивал в конце прошлого года. Тогда президент высказал недовольство тем, что осужденные за коррупционные преступления досрочно выходят на свободу "за хорошее поведение". Впрочем, в некоторых случаях президент сам миловал коррупционеров и направлял их руководить колхозами. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 мая президент подписал Декрет N 3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Документ предусматривает усиление мер ответственности за совершение...
 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ отчитался о результатах проверок по жалобам о нарушении антимонопольного законодательства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика