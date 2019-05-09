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МАРТ отчитался о результатах проверок по жалобам о нарушении антимонопольного законодательства

10.05.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МАРТ отчитался о результатах проверок по жалобам о нарушении антимонопольного законодательства

За январь-март министерство рассмотрено 93 обращения субъектов хозяйствования.

Комиссия МАРТ рассмотрела материалы по 32 заявлениям о нарушении антимонопольного законодательства. В результате установлены 3 факта наличия нарушения и 22 факта отсутствия нарушения закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», 7 материалов направлены на доработку.

Из 3 установленных фактов  нарушения антимонопольного законодательства 1 факт касается нарушения антимонопольного требования к закупкам товаров, 1 факт – запрета на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение, еще один - запрета на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и (или) использованием объектов интеллектуальной собственности.

По результатам антимонопольных расследований в первом квартале  составлено 9 протоколов об административных правонарушениях, выданы 1 предостережение и 11 предупреждений, сумма штрафных санкций составила 13,5 тыс. рублей.

С целью оценки уровня монополизации товарных рынков специалистами МАРТ в первом квартале  проведен анализ 21 товарного рынка, в результате которого в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, включен 131 хозяйствующий субъект (из них 4 – на республиканском и 127 – на местном уровнях), исключено – 83 (на местном уровне).

 
 
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За январь-март министерство рассмотрено 93 обращения субъектов хозяйствования.
 
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