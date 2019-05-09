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Погода на выходные и начало недели: дожди и до +23°С

10.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Дожди, грозы, слабый туман и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные.

В субботу, 11 мая, ожидается неустойчивая погода. Ночью преимущественно по востоку страны, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман, местами по северо-востоку Беларуси пройдут сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 21 градуса.

В воскресенье, 12 мая, погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов выше нуля, днем - 16-23 градуса тепла.

В понедельник, 13 мая, в отдельных районах страны пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 16-23 градуса тепла.

Во вторник, 14 мая, в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 16-23 градуса тепла.


Источник: БелТА

 
 
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Дожди, грозы, слабый туман и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные.
 
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