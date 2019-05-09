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День Победы 2019 в Калинковичах

10.05.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

День Победы 2019 в Калинковичах

Жители Калинковичского района вместе со всей Беларусью и миллионами людей в мире отметили 74-годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы 2019 в Калинковичах

Торжества, посвященные Дню Великой Победы, начались в районе еще 4 мая, когда прошла традиционная легкоатлетическая эстафета учащейся и работающей молодежи по улицам города, в которой участвовало более полутысячи человек. Первое место среди команд школ города заняла СШ №7, второе – гимназия, третье – Крюковичская СШ. Среди учащейся молодежи победу одержала команда Полесского аграрного колледжа, второй была команда аграрно-технического лицея. У работающей молодежи места распределились следующим образом: первой стала команда молочного комбината, второй – команда газонаполнительной станции, третьей – команда профсоюза работников образования и науки. Всего же в забеге приняли участие команды восьми предприятий: кроме победителей и призеров, это еще команды мясокомбината, КХП, РМЗ, мебельного комбината и «Коммунальника».

День Победы 2019 в Калинковичах

В тот же день в Калинковичском центре досуга состоялся тематический праздничный концерт «Салют Победы» с участием художественных коллективов и исполнителей предприятий, организаций и учреждений района.

День Победы 2019 в Калинковичах

Основные торжества прошли непосредственно в День Победы. Начались они с мини-митингов и возложения венков и цветов от руководства района, трудовых коллективов и общественных объединений у исторических мест города: у памятника героям-подпольщикам из молодежной организации «Смугнар», у памятника освободителям возле кинотеатра «Знамя», у захоронения жертв фашизма, у памятного знака в честь калинковичан, которые не вернулись с войны, у братских могил по улице Суркова и по улице Куйбышева.

День Победы 2019 в Калинковичах

На митинге у мемориала по улице Куйбышева выступил председатель райсовета депутатов Виктор Замостик. Он поздравил  всех калинковичан со знаменательным праздником и отметил, что мы бережно храним близкие и понятные каждому из нас такие ценности, как счастье встречать мирный рассвет, вдыхать приятный аромат свежего хлеба, ощущать тепло любимых рук, слышать звонкий и радостный смех своих детей и мечтать об их будущем. А потому никогда должны забывать, кто и какой ценой добыл для нас эти ценности.

День Победы 2019 в Калинковичах

А затем участники мини-митингов колоннами двинулись по улицам города к площади им. Ленина. В этом году калинковичане дружно приняли участие в республиканской акции «Беларусь помнит», которая стала символом мужества, единства и дружбы, согласия и мира. Это память о тех, кто ради нас, ради нашего мирного будущего бесстрашно встал на пути врага и подарил всему миру Великую Победу. Сотни калинковичан пришли на праздник с портретами своих отцов и матерей, дедов и бабушек, прадедов и прабабушек – участников Великой Отечественной войны, фронтовиков, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, каждый из которых вносил достойную лепту в приближение великого и радостного события – 9 мая 1945 года.

День Победы 2019 в Калинковичах

Главными героями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны и труда. Под бурные аплодисменты на площади встречали Тимирьяна Миндиярова, Николая Киселюка, Галину Леликову, Бориса Семенова, Антонину Чижик, Сергея Целуйко, Ивана Федосенко, Ивана Соловья и Александра Осипчикова.

Обращаясь, прежде всего, к ним, а также ко всем жителям района председатель райисполкома Сергей Гвоздь сердечно поздравил с 74-й годовщиной Великой Победы и указал, что мы отмечаем особый праздник – истинно народный, торжественный и гордый, и одновременно скорбный и очень личный, потому что в этот день чествуют тех, кто прошел фронтовыми дорогами и партизанскими тропами, вспоминают тех, кто погиб или пропал без вести. Но все они по-прежнему с нами в каждом мирном нашем дне, оплаченном их мужеством и самопожертвованием, а нередко и собственной жизнью. И потому мы обязаны хранить память о них в своих сердцах. Выражая признательность ветеранам войны, Сергей Гвоздь заверил, что они всегда будут для нас примером беззаветного служения Родине.

День Победы 2019 в Калинковичах

На митинге также выступил военный комиссар района Сергей Акулов. Он сказал, что самые жестокие сражения произошли именно на Восточной фронте. Советская Армия в годы войны провела более сорока военно-стратегических операций и, несмотря на неудачи и поражения первых месяцев 1941 года, сумела мобилизоваться, переломить ситуацию на фронте, не только изгнать врага со своей земли, но и освободить народы Европы и Азии от «коричневой чумы». Сергей Акулов также отметил, что нынешние Вооруженные Силы Беларуси являются достойным правопреемником славных традиций своих предшественников.

День Победы 2019 в Калинковичах

От имени молодого поколения на митинге выступила секретарь первичной организации РОЧС Марина Сёмова. Она выразила благодарность ветеранам войны за мирное небо, за то, что нынешнее поколение белорусов имеет возможность жить в свободной независимой стране и заверила, что подвиг героического поколения всегда будет примером для них, и они приложат все усилия, чтобы этот праздник надолго остался всенародным и почитаемым. Марина Сёмова вместе с членами районной организации БРСМ провели патриотическую акцию – в знак благодарности они нацепили ветеранам праздничные бутоньерки, которые символизируют независимость, чистоту и начало новой жизни.

День Победы 2019 в Калинковичах

Воспитанники Центра творчества детей и молодежи прочитали стихи, ансамбль «Новое поколение», а также дуэт в составе Андрея Смерчинского и Владимира Журавля исполнили песни.

День Победы 2019 в Калинковичах

Затем была объявлена Минута молчания в память о тех, кто не вернулся с полей сражений и ушел из жизни в мирное время. Военнослужащие 8-го радиотехнического батальона из Мозыря произвели троекратный залп, после чего к Вечному огню у мемориала были возложены венки и цветы от руководства района, ветеранов Великой Отечественной войны, трудовых коллективов и общественных организаций.

День Победы 2019 в Калинковичах

По традиции прямо с праздничной площади калинковичские байкеры клуба «8 регион» совместно с Госавтоинспекцией отправились к ветеранам Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на праздничном митинге. Они побывали в Ладыжине у Григория Клаткевича, в Калинковичах – у Петра Рубаника, Надежды Головач, Александры Пашковской и Ивана Федосенко, поздравили ветеранов с Днем Великой Победы и выразили слова искренней признательности от имени молодого поколения калинковичан за беспримерный подвиг в бою и на трудовом фронте. Ветераны, в свою очередь, поблагодарили за память, заботу и внимание к ним.

День Победы 2019 в Калинковичах

Председатель райсовета депутатов Виктор Замостик и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Инна Сафронова посетили ветеранов войны и труда Порфирия Забойко в Якимовичах, Зинаиду Новик в Рудне Антоновской и Марию Север, которая из Нахова переехала к племяннице в Калинковичи.

День Победы 2019 в Калинковичах

В День Великой Победы праздничные мероприятия прошли во всех населенных пунктах района. В Озаричах этот день ознаменовался открытием памятного знака в честь земляков-озаричан, которые не пришли с войны. Инициативу создания такого памятника озвучил несколько лет назад тогдашний председатель совета ветеранов Владимир Макатров. Предлагались разные проекты, но победил вариант с улетающими в небо журавлями – сюжет, известный всем и каждому благодаря всенародно любимой песне Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Деньги на памятный знак собирали всем поселком, для этого был открыт специальный банковский счет. Их сбором занимался нынешний председатель ветеранской организации Наталья Лахадырь. В металл воплотил проект Роман Миргород, помогал ему Василий Русаков. Удивительная конструкция снабжена колокольчиками, которые звонят при каждом порыве ветра, тем самым напоминая о тех 176 озаричанах, чьи имена нанесены на гранитные плиты. Освятил памятный знак отец Георгий, настоятель Свято-Петро-Павловского храма.

День Победы 2019 в Калинковичах

В горпоселке в этот день также прошло шествие в рамках акции «Беларусь помнит».

Во второй половине дня праздничные народные мероприятия переместились в городской парк культуры и отдыха. Здесь на главной сцене с концертными программами выступили коллективы детской музыкальной школы искусств, Дудичской детской школы искусств, отдела образования, а также трудовых коллективов и клубных учреждений района. Прошли также спортивные состязания, детские развлекательные программы и вернисаж арт-студии «Каляровыя алоўкі». Завершился день праздничной дискотекой.

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

День Победы 2019 в Калинковичах

Александр Веко.

Фото Николая Борисенко.

 
 
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Жители Калинковичского района вместе со всей Беларусью и миллионами людей в мире отметили 74-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжества,
 
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