Источник материала: Новости Хотимска

Многих интересует, как подобрать солнцезащитные очки по форме лица для женщин. Давайте вместе разберём основные правила выбора, чтобы всегда выглядеть неотразимой.

Вне зависимости от вашего типа лица, стоит помнить такие особенности очков:

Не выбирайте модели, повторяющие тип лица. Они полностью сольются с вашими чертами, не будут контрастировать или выгодно подчеркивать достоинства.

С помощью очков можно визуально подправить длину носа. Например, высоко сидящие на переносице модели могут сделать нос длиннее, а очки ровно на переносице — визуально уменьшают.

По стандарту, очки не должны закрывать брови. В идеале верхняя дуга должна едва касаться нижней линии бровей, но сегодня появляется все больше смелых вариантов, которые доходят до середины лба.

При выборе очков ориентируйтесь также на цвет шевелюры. Тон обрамления и тон волос должны сочетаться между собой. Блондинкам проще всего – им подходят любые оттенки. Рыжеволосым девушкам стоит выбирать что-то яркое, сочное – фиолетовый, голубой, салатовый. Для брюнеток идеальными будут темно-серые или серебристые модели.

Если хочется подобрать очки по форме лица, то начните с вопроса «Знаете ли вы свой тип лиц?». Выделяют 6 основных форм, названных по геометрическим фигурам. Совокупность черт, высота подбородка, носа, лба, ширина – все это влияет на форму.

Тщательно рассмотрите свое отражение, если появились сложности с определением типа – воспользуйтесь мерной лентой или линейкой. После определения смело можете заказывать солнцезащитные очки онлайн или покупать в салонах.

Как правильно подобрать женщинам солнцезащитные очки по форме лица, можно узнать по фото ниже. Помните главные правила и черты каждой формы.

Очки для овального типа