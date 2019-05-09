|
Как подобрать солнцезащитные очки по форме лица
10.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Многих интересует, как подобрать солнцезащитные очки по форме лица для женщин. Давайте вместе разберём основные правила выбора, чтобы всегда выглядеть неотразимой.
Вне зависимости от вашего типа лица, стоит помнить такие особенности очков:
Если хочется подобрать очки по форме лица, то начните с вопроса «Знаете ли вы свой тип лиц?». Выделяют 6 основных форм, названных по геометрическим фигурам. Совокупность черт, высота подбородка, носа, лба, ширина – все это влияет на форму.
Тщательно рассмотрите свое отражение, если появились сложности с определением типа – воспользуйтесь мерной лентой или линейкой. После определения смело можете заказывать солнцезащитные очки онлайн или покупать в салонах.
Как правильно подобрать женщинам солнцезащитные очки по форме лица, можно узнать по фото ниже. Помните главные правила и черты каждой формы.
Очки для овального типа
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многих интересует, как подобрать солнцезащитные очки по форме лица для женщин. Давайте вместе разберём основные правила выбора, чтобы всегда выглядеть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)