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5 самых экономичных автомобилей: рейтинг на 2019 год

10.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Очень сложно самостоятельно выбирать автомобиль, сопоставляя различные характеристики. Важнейший параметр при подборе нужной модели авто — это его экономичность в плане расхода топлива. Чтобы езда на новом автомобиле не сильно сказалась на семейном бюджете, изучите рейтинг самых экономичных автомобилей по расходу топлива в 2019 году.

1. Citroen C1 с литровым двигателем и 69 лошадками на борту. Расход по городу около 5 литров, по трассе — 3,6 литров. Безусловный лидер по минимальному расходу топлива среди одноклассников. К тому же, как истинный француз, обладает очень стильным дизайном.

2. Kia Picanto имеет 1-литровый движок и 67 л.с. Бензина ест очень немного — 5,6 л. в городских условиях, 3,7 л. — за городом. Новая версия популярного корейского автомобиля получилась очень экономичной. Также данная модель получила интересную современную внешность, и теперь придется по вкусу не только женщинам, но и многим мужчинам.

3. Peugeot 107 оснащен 1-литровым 68-сильный мотором. Расходует топливо очень бережно — 5,4 л. по городу и 4 л. на трассе. Выпускается как в трехдверном варианте, так и в пятидверном кузове хэтчбек.

4. Hyundai i10 с литровым двигателем мощностью 66 л.с. Обладает современной внешностью и кушает очень мало — 6,0 л в городском и 4,0 л в загородном цикле.

5. Chery Sweet QQ c 0,8-литровым мотором и 52 лошадками. Недорогой китаец довольно экономичен — в городе ест 5,5 л. бензина, а за городом 5,0 л. Но, как и все китайцы, очень подвержен коррозии, поэтому при покупке б/у советуем хорошенько осмотреть кузов.

 
 
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Очень сложно самостоятельно выбирать автомобиль, сопоставляя различные характеристики. Важнейший параметр при подборе нужной модели авто — это его...
 
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