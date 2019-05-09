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Зафиксировано третье за месяц извержение вулкана Ассо в Японии
10.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Произошло извержение вулкана Асо на японском острове Кюсю. Это уже третье извержение действующего вулкана за месяц, сообщает агентство Синьхуа.
По сообщению Японского метеорологического агентства, высота дымового столба достигала 900 м.
Асо извергался 16 апреля и 3 мая.
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Произошло извержение вулкана Асо на японском острове Кюсю. Это уже третье извержение действующего вулкана за месяц, сообщает агентство Синьхуа. По сообщению...
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