Фермер из Минской области уговорил работников взять кредиты и играл на эти деньги в казино

Источник материала: Новости Хотимска

Фермер из Минской области уговорил работников взять кредиты на общую сумму более Br200 тыс. и на эти деньги играл в казино. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление СК по Минской области расследует уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 427 УК). Мужчина с февраля 2017 по апрель 2018 года был главой одного из фермерских хозяйств в Минской области. Под предлогом приобретения для предприятия оборудования он уговорил своих работников и знакомых стать кредитополучателями, обещая погашать платежи. На основании изготовленных им заведомо ложных справок о зарплате граждане в отделениях различных банков брали на себя кредиты, а деньги передавали начальнику.

Однако ежемесячных платежей своевременно никто не платил, банки начали принимать меры к взысканию. «Жертвами фигуранта стали 14 человек, которые получили кредиты на сумму более Br200 тыс. Следствием установлен факт систематического посещения мужчиной столичных игорных заведений, где он и использовал в указанный период кредитные денежные средства потерпевших», — рассказала Татьяна Белоног.

Следственные и иные процессуальные действия продолжаются. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.